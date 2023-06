Chen Zhao jefe de estrategia global de Alpine Macro: “Invertir en el mercado chileno es la forma correcta de apostar por China”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Buenas perspectivas muestran los mercados de Latinoamérica y en particular, la bolsa chilena, ya que sería una plaza atractiva para los inversionistas que busquen obtener ganancias ante la esperada recuperación de China.

Este es el diagnóstico de uno de los inversionistas más seguidos de Asia, el jefe de estrategia global de Alpine Macro, Chen Zhao, quien será uno de los expositores del seminario anual de Moneda, el 12 de junio.

- ¿Qué le espera al mercado bursátil y cómo podría afectar a los mercados emergentes, incluyendo a Latinoamérica y a Chile?



- En Alpine Macro hemos adoptado una visión alcista sobre los mercados de renta variable de EEUU prácticamente desde septiembre de 2022.



Los resultados de las empresas estadounidenses van a ir mejor de lo que la mayoría de la gente espera. Una de las razones clave es que si pensamos en el crecimiento del PIB de EEUU, todos entendemos que la serie nominal es razonablemente alta debido a la inflación, y también, que las ganancias por acción son nominales.



El raro beneficio de la inflación hace que el mercado de activos básicamente tenga esta protección en los balances corporativos. Si se hace el cálculo en EEUU en este momento, incluso hoy estamos hablando de crecimiento del PIB nominal de 7%. Si crees que vamos a tener una recesión el próximo año, con el PIB bajando a cero o ligeramente negativo, todavía hay un crecimiento del PIB nominal muy decente que apoya las utilidades.



Incluso, si asumimos que una recesión llevará al PIB real estadounidense a un crecimiento nulo, todavía tienes un 5% de crecimiento nominal. Y luego, si la inflación sigue cayendo -pensemos en 1,5 puntos porcentuales hacia fin de año-, se da esta combinación de ralentización económica y desinflación, pero aún con el crecimiento nominal positivo. Entonces, la aritmética dice que las empresas van a seguir teniendo un desempeño razonablemente bueno.



- ¿Por qué la bolsa sigue subiendo? A pesar de los signos de que la Reserva Federal podría aumentar la tasa en junio.



- En términos de política monetaria de la Fed, nadie niega el hecho de que está mucho más cerca del punto máximo, así que gran parte del ajuste monetario ya está detrás de nosotros. Eso es un hecho.



Ahora, el debate es si habrá una o dos subidas de tasas adicionales. Si nos fijamos en la historia reciente, desde el momento en que la política monetaria empieza a endurecerse hasta el momento en que la inflación alcanza su punto máximo, normalmente el desfase en EEUU es de unos 24 meses y solo llevamos 14 meses en el ciclo restrictivo.



El reciente descenso de la inflación en EEUU no tiene nada que ver con la política monetaria. Es por el alivio de las restricciones de oferta, así que el impacto de las tasas probablemente se comenzará a sentir en algún momento del próximo año. La gran sorpresa será lo rápido y lo mucho que va a caer la inflación.

América Latina y Chile



- ¿Estas noticias se podrían expandir a los mercados emergentes?



- El problema de los mercados emergentes es que buena parte de ellos es China, y hoy este país está un poco en problemas debido a que la recuperación no ha sido tan buena como pensábamos. Y también, hay un problema geopolítico, ya que todos los fondos de largo plazo de países del G7 buscan librarse de las acciones chinas.



Sin embargo, debemos separar a China de Latinoamérica o del resto de Asia. Las divisas latinoamericanas son atractivas para la compra, donde, por ejemplo, el real brasileño pinta muy bien.



En tanto, el mercado bursátil chileno también se ve muy atractivo. Se ha recuperado de casi todas las pérdidas valorizadas en moneda local. No creo que el mercado accionario chino sea un gran camino para apostar por el país, pienso más bien que el mercado chileno sería la forma correcta de apostar por China, especialmente en lo que respecta al cobre.



- ¿Entonces, está esperando un repunte del cobre?



- Estamos en la cota inferior del rango de precios, donde ya no queda mucho riesgo a la baja. Si miras los precios, estos han tenido mucha dificultad para caer por debajo de los US$ 3,5 la libra, y es perfectamente posible ver un repunte hasta los US$ 4,5 la libra.



- Volviendo a Latinoamérica, ¿tiene preferencias en el mercado de renta variable chilena?



- Hoy, todo el mundo está hablando de la Inteligencia Artificial (IA), y no creo que esto tenga mucho espacio en el mercado chileno. El mercado latinoamericano se trata de materias primas, y muchos inversionistas están debatiendo entre ir hacia allá o al mercado asiático, donde se producen chips.



Si se ve el caso de Nvidia, es lo mismo que ocurre con los fabricantes de chips de Taiwán o Corea del Sur. Por ende, te enfrentas a la disyuntiva de ir por los commodities o por la IA. Durante un cierto período, algunos de los mercados asiáticos probablemente verán un mejor desempeño que los latinoamericanos a causa de este frenesí por la IA.