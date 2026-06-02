De cambios legales a reforma de la CMF: las 63 propuestas de los fondos de inversión para dinamizar el mercado

La Acafi sugirió incorporar abogados al Consejo del regulador y hacer públicos los procedimientos sancionatorios, entre otras medidas.

Cambios a la tributación, flexibilización de normas para deuda privada y reformas al funcionamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) forman parte de las 63 propuestas que la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) reunió en un documento que comprende más de un año de conversaciones con autoridades.

Durante mayo, el gremio presentó su “Libro Consolidado de Propuestas a las autoridades de la República de Chile”, que recopila planteamientos realizados durante los últimos 18 meses ante la CMF, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos y el Congreso.

Las medidas abarcan cambios regulatorios y legales, con tres ideas fuerza en común: proporcionalidad regulatoria; certeza jurídica y la estabilidad normativa; y “mejores prácticas” en la regulación y procesos sancionatorios para el mercado llevados adelante por el regulador financiero.

“La consolidación de Chile como plaza financiera regional requiere de un marco normativo proporcional, predecible y técnicamente robusto”, apuntó la Acafi, presidida por María José Montero.

“La consolidación de Chile como plaza financiera regional requiere de un marco normativo proporcional, predecible y técnicamente robusto”, apuntó la Acafi.

Modificaciones regulatorias

En materia normativa, la Acafi propuso “establecer un marco regulatorio proporcional, sustentado en una efectiva coordinación entre las diversas autoridades con competencia sobre la industria, tales como la CMF, UAF (Unidad de Análisis Financiero), ANCI (Agencia Nacional de Ciberseguridad), y la Agencia de Protección de Datos Personales, entre otras, evitando duplicaciones y exigencias contradictorias”.

Asimismo, llamó a simplificar obligaciones para fondos y administradoras. Entre las medidas, figuran aclarar el rol de fondos en operaciones de factoring, reclasificar cuotas de vehículos de deuda tratadas como inversión de renta variable y eliminar el límite del 49% para inversión de las AFP en fondos de inversión nacionales.

Respecto de la deuda privada, planteó excluir del cómputo para activos alternativos aquellos instrumentos “que cuenten con liquidez y formación de precio verificable en mercados chilenos, tales como facturas, mutuos hipotecarios y pagarés transados en bolsa, aplicándoles el tratamiento correspondiente a renta fija tradicional”. También sugirió “establecer un régimen regulatorio diferenciado para la deuda privada de infraestructura concesional”.

Cambios a la CMF

El documento postuló que la CMF realice análisis comparados internacionales antes de dictar nuevas normativas e incorpore períodos de marcha blanca para nuevos sistemas de información.

Además, dedicó un capítulo a la institucionalidad del regulador. “Las propuestas de este capítulo apuntan a fortalecer la transparencia y debido proceso en el ejercicio de las facultades de la Comisión para el Mercado Financiero, particularmente en su rol sancionador”, señaló. Entre ellas, figuran incorporar abogados al Consejo, hacer públicos los procedimientos sancionatorios, crear mecanismos de control sobre la actuación de la fiscalía de la CMF e introducir asesores jurídicos independientes para los procesos sancionatorios.

Impuestos y leyes

A ello sumó cambios tributarios y modificaciones legales. En impuestos, la Acafi propuso “un tratamiento tributario uniforme para todo mayor valor obtenido en la enajenación bursátil de acciones de sociedades anónimas abiertas y de cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, sin distinguir por presencia bursátil, capitalización o tamaño del emisor”.

Para la renta fija, planteó “consolidar una regla clara de no gravar el mayor valor obtenido de la enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública en mercados regulados, eliminando los requisitos formales de compleja verificación que hoy existen, manteniendo en todo caso la tributación de los intereses”.

Respecto de la Ley Única de Fondos, sugirió una exención del IVA general respecto de las comisiones que se cobran por concepto de remuneraciones por servicios de administración, permitir la coexistencia de administradores y gestores de inversiones, y que cada gestora “perciba rebates por concepto de distribución de los mismos fondos”.

Sobre la Ley de Mercado de Valores, planteó “permitir a las administradoras compartir recursos con otras entidades del grupo” y aclarar requisitos para asambleas de fondos. También propuso promover en la Ley de Sociedades Anónimas “la emisión de nuevas series y clases de acciones con preferencias económicas y derechos políticos diferenciados” y simplificar programas de recompra de acciones.

En iniciativas legales, figuran modernizar los límites de inversión de las aseguradoras, ampliar el alcance de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e impulsar a Corfo como inversionista ancla en fondos públicos. A ello agregó “establecer un régimen de autopréstamo previsional con cargo al saldo del Ahorro Previsional Voluntario, destinado al financiamiento del pie de la primera vivienda”.