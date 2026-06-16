Doce mil participantes y 100 mil horas de capacitación: las cifras de la corporación que acredita los conocimientos a los actores del mercado

Creada por la industria financiera, la Corporación del Mercado de Valores (CMV) inició sus funciones en 2025.

A poco más de un año desde su constitución, la Corporación del Mercado de Valores (CMV) presentó su informe anual 2025, documento que da cuenta de la puesta en marcha del nuevo sistema de acreditación y formación continua para los participantes del mercado financiero chileno.

La CMV es una organización impulsada por la industria y la autoridad, con el objetivo de elevar los estándares de conocimiento, ética e idoneidad de quienes desempeñan funciones relevantes en el sistema financiero.

La institución fue creada inicialmente por 41 entidades fundadoras (hoy 45), se constituyó formalmente en diciembre de 2024, y comenzó sus operaciones el 13 de enero de 2025 con el inicio de la toma de exámenes bajo el nuevo esquema de acreditación contemplado en la Norma de Carácter General N°503 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Las cifras

Durante su primer año de funcionamiento, la CMV realizó un total de 2.102 exámenes de acreditación, emitió 10 circulares regulatorias y desarrolló un esquema de formación continua compuesto por 3 cursos base y 14 cursos de profundización, alcanzando más de 12.000 participantes y cerca de 100 mil horas de capacitación en la industria.

A través de un comunicado, el presidente de la CMV, Andrés Lagos, destacó que “la creación de la corporación responde a la necesidad de contar con una institucionalidad capaz de resguardar estándares exigentes de conocimiento, idoneidad y conducta profesional. Este primer año demuestra que es posible construir, desde la colaboración, una institucionalidad sólida, moderna y con sentido de futuro”.

Por su parte, la gerenta general de la Corporación, Tamara Sotomayor, señaló que el principal desafío del período fue implementar un modelo operativo y normativo completamente nuevo, basado en estándares internacionales y en un enfoque de formación continua permanente.

“El proceso de acreditación ha evolucionado desde un esquema estático, centrado exclusivamente en exámenes, hacia un modelo dinámico y continuo, alineado con los riesgos reales de la industria y con las mejores prácticas internacionales”, indicó.

Evolución de la acreditación

De acuerdo con el comunicado, la creación de la CMV se enmarca en la evolución normativa del sistema de acreditación del mercado de valores chileno, proceso iniciado con la NCG N°295 y posteriormente ampliado por la NCG N°412 y la NCG N°503 de la CMF.

"Bajo este nuevo modelo, la industria asumió un rol activo en la administración de estándares de acreditación y formación continua, avanzando desde reacreditaciones periódicas mediante exámenes, hacia un esquema de formación continua, reforzando el concepto de actualización permanente de conocimientos como requisito esencial para quienes participan en funciones relevantes dentro de la industria financiera", destacó la CMV.

"La Corporación articula un ecosistema que integra acreditación de conocimientos, formación continua, desarrollo normativo y vinculación con la industria, buscando fortalecer la confianza, la integridad y la protección de los inversionistas, elevando los estándares de conducta y profesionalización del mercado de valores chileno y consolidando un sistema moderno, colaborativo y alineado con estándares internacionales", agregó.

Según la CMV, este modelo refleja una nueva forma de relacionamiento entre la industria y la autoridad, basada en la colaboración técnica, la construcción conjunta de estándares y la promoción de una cultura de mejora continua, elementos que resultan fundamentales para seguir fortaleciendo la confianza y el desarrollo sostenible del mercado financiero chileno.

Integración regional

Uno de los hitos destacados del año fue la suscripción de un acuerdo de colaboración con el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), en el contexto de la integración bursátil regional impulsada por nuam, compañía que agrupa a las bolsas de Chile, Perú y Colombia.

El convenio busca avanzar en mecanismos de homologación y movilidad profesional entre ambos países, permitiendo reconocer certificaciones entre Chile y Colombia.

Asimismo, la Corporación renovó y amplió su convenio con EFPA España, incorporando contenidos y estándares internacionales al esquema de formación continua.

Nuevo directorio

En materia de gobierno corporativo, la Corporación realizó el 28 de abril su segunda asamblea ordinaria, instancia en la que las entidades miembros eligieron al nuevo directorio de CMV.

El órgano quedó conformado por Andrés Lagos, Gabriela Blu, Cecilia Cifuentes, Claudio Larraín, Joaquín Cortez, Pilar Quintas y Rodrigo González.