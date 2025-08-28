Dólar abre a la baja luego que datos del PIB estadounidense no alteraran las expectativas sobre la Fed

El dollar index retrocedía 0,3%, en un ambiente donde sigue estando presionado hacia abajo por el ruido en torno a la independencia de la Fed. El producto del segundo trimestre se revisó tres décimas hacia arriba en la segunda estimación oficial.

El tipo de cambio abrió a la baja este jueves, en línea con el dólar global, lo que revierte una parte de lo avanzado recientemente. Los agentes del mercado analizan la revisión al alza de las cifras del PIB estadounidense y sus implicancias para la política monetaria de la Reserva Federal.

La divisa caía $ 3,6 hasta los $ 965,1 en la apertura de la sesión en Chile, según los datos de Bloomberg. El tipo de cambio ha subido por tres sesiones consecutivas, aunque las dos últimas fueron sólo leves alzas.

El dólar se ha visto globalmente presionado hacia abajo en lo más reciente, después de que Donald Trump afirmara que destituirá a la goberandora Lisa Cook de la Fed, abriendo una disputa legal sin precedentes.

El dollar index bajaba 0,3% a 97,9 puntos y el cobre Comex subía 0,4% a US$ 4,51 la libra, ambos manteniendo su dirección de la madrugada, aunque se moderaron un poco tras conocerse los datos del PIB a las 8:30 horas.

El producto de EEUU subió 3,3% anualizado en la segunda estimación oficial de la Oficina de Análisis Económico, lo que implica una revisión al alza de tres décimas desde la primera lectura, y supera en dos décimas lo que el mercado esperaba.

De todas formas, el subíndice de precios subyacente, que la Fed mira con atención, se mantuvo en 2,5%, sin revisiones y tal como habían consignado los economistas consultados por Bloomberg.

El rendimiento del Tesoro a dos años, sensible a las expectativas sobre la política monetaria, subía 2,9 puntos base tras las nuevas cifras. Con todo, los operadores del mercado siguen dando por altamente probable que la Fed recorte su tipo oficial en septiembre, tal como indican los precios de futuros y swaps.

También esta mañana se publicó la última serie semanal de las peticiones de subsidios por desempleo, sin grandes sorpresas. El promedio móvil de cuatro semanas marcó una tercera publicación consecutiva al alza, situación que presiona los costos del crédito hacia abajo.