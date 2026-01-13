Dólar abre estable en sus mínimos de dos años tras fuerte caída de la víspera, atento a reporte inflacionario de EEUU
La investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal dio este lunes un golpe al billete verde en todos lados, por las preocupaciones sobre la independencia del principal banco central del planeta. Las ventas de Hacienda contribuyeron a hacer del peso chileno una de las divisas más fortalecidas.
El precio del dólar abrió sin cambios la sesión de este martes, pues en general los inversionistas están en modo espera antes de que se publiquen los precios al consumidor de diciembre en Estados Unidos.
La paridad local cotizaba estable a $ 885,7 en los primeros negocios. Mirando hacia afuera, el dollar index recuperaba un leve 0,1% y los precios del cobre se estabilizaban. La curva de rendimientos del Tesoro estadounidense seguía empinándose un poco más.
El dólar empezó la semana con una fuerte caída a mínimos de dos años, ya que la investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal dio un golpe al billete verde en todos lados, por las preocupaciones sobre la independencia del principal banco central del planeta. Las ventas de Hacienda contribuyeron a hacer del peso chileno una de las divisas más fortalecidas.
Lo que domina ahora es la expectación antes de que se publique el IPC de diciembre en EEUU, a las 10:30 horas de Chile. El indicador principal habría subido 0,3% mensual, manteniendo una tasa anual de 2,7%, según las estimaciones de consenso. Las lecturas previas se vieron enturbiadas por el largo cierre de Gobierno.
En tanto, el mercado derivado local dio signos de que podría haber llegado a un punto de inflexión en términos del posicionamiento off-shore, que había estado aumentando desfavorablemente para el peso chileno, pese a que este se ha apreciado con fuerza en el último tiempo.
La abultada posición neta de los extranjeros contra el peso se redujo en cerca de US$ 1.500 millones sólo el pasado viernes, quedando en unos US$ 7.800 millones. Es el mayor movimiento vendedor de moneda extranjera en un sólo día desde al menos principios de 2022, que es cuando comienza este registro.
