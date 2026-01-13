Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre estable en sus mínimos de dos años tras fuerte caída de la víspera, atento a reporte inflacionario de EEUU

La investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal dio este lunes un golpe al billete verde en todos lados, por las preocupaciones sobre la independencia del principal banco central del planeta. Las ventas de Hacienda contribuyeron a hacer del peso chileno una de las divisas más fortalecidas.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 08:32 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

