Dólar abre a la baja y vuelve a niveles de $ 980 gracias a un respiro de los mercados en medio de la guerra comercial

El dólar abrió en baja este martes, ya que algo de calma volvía a los mercados tras la intensa agitación de los últimos días, con esperanzas vivas de que Washington aminore por lo menos una parte de sus aranceles recíprocos mediante negociaciones. Agentes también ponían la lupa sobre los precios al consumidor de marzo en Chile.

La divisa abrió este martes con una caída de $ 6,1 hasta los $ 983,1 en el mercado chileno. Ayer lunes el dólar subió $ 10 y en momentos del día llegó incluso a bordear la marca de $ 1.000 en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El dollar index -un indicador del dólar global- retrocedía 0,2% hasta lo 103,1 puntos, mientras que el cobre Comex recuperaba 3% hasta US$ 4,31 por libra. Los futuros de Wall Street apuntaban a un rebote de la principal bolsa del mundo y el VIX -el "índice del miedo"- perdía sus máximos desde la pandemia. Las tasas de interés de Estados Unidos cotizaban estables.

“Esto se traduce en un par de cosas. Vemos un freno en las bolsas, ya no están en caída libre. En Asia y especialmente en Japón se recuperó terreno, y también vemos que el cobre hoy recupera. Eso le da un poco de respiro al tipo de cambio, pero no quiere decir que la volatilidad haya pasado, ya que todavía no hay tanta claridad. Trump dice que hay países que están negociando con ellos, pero hay que ver qué pasa con los más importantes, como China, a la que ayer amenazó con tarifas de 50%", dijo a DF el director general de BeFX, Rodrigo Castillo. China prometió este martes "luchar hasta el final" si Washington insiste en el aumento de aranceles.

Mañana miércoles se espera que entren en vigor los llamados "aranceles específicos", que son los más restrictivos y están reservados para alrededor de 60 socios comerciales de EEUU.

Inflación local

Temprano se publicó el IPC de marzo en Chile, mostrando un alza de 0,5% mensual y 4,9% anual. Si bien estas cifras cumplieron con los pronósticos de consenso, Castillo estimó que probablemente afectará al tipo de cambio durante el día, presionándolo a la baja.

Dado que los datos siguen dando cuenta de una persistente inflación en el país, desafían la ola de revisiones a la baja que el mercado recientemente internalizó respecto de la Tasa de Política Monetaria, en momentos de elevados temores de recesión global.

"Igual ya estaba descontado que debiesen venir presiones inflacionarias. Ahora, si es que efectivamente materializan y vemos un IPC anual más alto de lo esperado es una corrección relativamente importante, entonces es probable que en la próxima minuta de Central se mencione este tema de los aranceles y que quizás no vendrán las bajas esperadas", analizó Castillo.

Mayores tasas esperadas a nivel local ayudan al peso chileno, cuando se debe a factores internos, por la expectativa de mejores retornos a través de depósitos, si se compara con tipos internacionales.