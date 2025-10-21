Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre plano con mercados atentos a la guerra comercial y próximos datos de inflación en EEUU

El dollar index subía 0,3% a 98,8 puntos y el cobre transado en Londres bajaba 0,5% a US$ 4,82 por libra. El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantenía levemente bajo la marca de 4%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 21 de octubre de 2025 a las 08:39 hrs.

Foto: Reuters

