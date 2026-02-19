Dólar abre con leve alza tras minutas de la Fed y caída del cobre en medio de tensiones geopolíticas

El dollar index se estabilizaba, pero después de subir 0,6% en la víspera. El índice ganó terreno extra a las 16:00 horas, que fue cuando se publicaron las actas, coincidiendo con el cierre del mercado chileno. Las tasas en dólares subían ligeramente y el cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 5,8 por libra.

El precio del dólar abrió con una leve alza este jueves en Chile, ya que enfrenta presiones alcistas por las minutas de la Reserva Federal, marcadas por un tono restrictivo, y una situación geopolítica más tensa, a medida que Estados Unidos presiona militarmente a Irán para alcanzar un acuerdo nuclear.

La divisa subía $ 1,3 hasta los $ 864,7 en la apertura de la sesión, tras lo que ha sido un vaivén de precios: este miércoles cayó, para revertir las alzas del martes.

El dollar index se estabilizaba, pero después de subir 0,6% en la víspera. El índice ganó terreno extra a las 16:00 horas, que fue cuando se publicaron las actas, coincidiendo con el cierre del mercado chileno. Las tasas en dólares subían ligeramente y el cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 5,8 por libra.

Mientras el dollar index ha escalado 0,8% esta semana, en todo caso el dólar-peso ha subido un leve 0,1%, gracias al respaldo del metal rojo.

"En general, las divisas latinoamericanas siguen beneficiándose de los fuertes precios de las materias primas, el alto carry y la limitada volatilidad, además de las entradas de capital a medida que los inversores reposicionan sus carteras a nivel más internacional. Sin embargo, el tono extra hawkish de las actas de la Fed añadió cierto impulso al dólar que aún podría impactar en las divisas andinas el jueves", advirtió el equipo de estrategas de BBVA liderados por Alejandro Cuadrado.

Aunque "varios participantes" señalaron que una mayor relajación de la política monetaria probablemente sería apropiada si la inflación disminuye como se espera, esto alude a un grupo más reducido si se compara con la reunión de diciembre, cuando "la mayoría" compartía esta opinión. Incluso, se mencionó la posibilidad de subir las tasas en caso de ser necesario.

Como telón de fondo para el billete verde, este miércoles se conocieron datos más sólidos de lo previsto en EEUU, incluyendo órdenes de bienes durables y producción industrial. Mañana viernes se publicará la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2025, junto con los índices de consumo en gasto personal de diciembre.

"El dólar global también se ha visto respaldado por una nueva escalada de los riesgos geopolíticos. El petróleo crudo subió más de 4% este miércoles, su mayor subida diaria desde octubre, ante los informes de que un ataque militar estadounidense contra Irán podría venir antes de lo esperado", publicó el head de Estudios en MUFG, Derek Halpenny.

La Casa Blanca lanzó una advertencia a Teherán señalando que sería "muy sensato" llegar a un acuerdo nuclear con EEUU, en momentos en que Donald Trump ha intensificado el despliegue de una importante fuerza militar en Medio Oriente. Ambas partes han estado reuniéndose en Ginebra, reportando algunos avances en las conversaciones.