Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre con leve alza tras minutas de la Fed y caída del cobre en medio de tensiones geopolíticas

El dollar index se estabilizaba, pero después de subir 0,6% en la víspera. El índice ganó terreno extra a las 16:00 horas, que fue cuando se publicaron las actas, coincidiendo con el cierre del mercado chileno. Las tasas en dólares subían ligeramente y el cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 5,8 por libra.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 08:37 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas peso chileno mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
2
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
3
Economía y Política

Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda
4
Mercados

Family offices y grandes fortunas: los impuestos que lideran la recaudación sobre la riqueza
5
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
6
Empresas

Millicom busca revertir pérdidas de Movistar Chile este año, anticipa inversiones en tiendas y cierre de servicios no rentables
7
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
8
Empresas

Comité de Ministros mantiene calificación de dos proyectos y otorga RCA favorable a proyecto inmobiliario en Concón
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete