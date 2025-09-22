Dólar sube tras receso de Fiestas Patrias mientras operadores de EEUU ajustan expectativas de tasas de interés

El presidente de la Fed de St. Louis calificó el último recorte de 25 puntos como "una medida preventiva destinada a apoyar al mercado laboral en pleno empleo y a evitar un mayor debilitamiento", en una línea similar a la de Jerome Powell.

El dólar volvió al alza del largo fin de semana dieciochero, mientras las últimas señales de la Reserva Federal (Fed) siguen dando qué hablar a los participantes del mercado, algo más cautos sobre los recortes de tasas de interés que se avecinan.

La paridad dólar-peso cotizaba a $ 955,7 antes del mediodía de este lunes, lo que significa un avance de $ 4 si se compara con el cierre del miércoles, según los precios de Bloomberg.

El dollar index caía 0,2%, pero después de subir por tres sesiones consecutivas junto con los rendimientos del Tesoro, mientras que el cobre Comex repuntaba 0,4% a sus niveles de mitad de la semana pasada.

Cuántos recortes

El tipo de cambio local subió el miércoles, tras recibir el comunicado de tasas de la Fed en horas de baja liquidez, previo al fin de semana largo de Fiestas Patrias en Chile.

La Fed retomó la política expansiva con un recorte de 25 puntos base (pb), como esperaba el mercado. Sin embargo, las expectativas de nuevos recortes se enfriaron ligeramente, y siguieron haciéndolo en las siguientes dos jornadas.

El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, calificó la decisión como un "recorte de gestión de riesgos", tomando en cuenta que las proyecciones oficiales de crecimiento se revisaron al alza, lo que subraya la buena salud de la economía estadounidense, más allá de las alertas sobre la situación del empleo.

Las palabras del presidente de la Fed desanimaron un poco a los entusiastas de la relajación monetaria. En lugar de cinco, el mercado da por descontados cuatro recortes de tasas en los próximos 12 meses, según los precios del mercado derivado.

Y las operaciones se han vuelto un poco más restrictivas este lunes, luego que el presidente de la Fed de St. Louis, en una línea similar, calificara el recorte como "una medida preventiva destinada a apoyar al mercado laboral en pleno empleo y a evitar un mayor debilitamiento".

"La postura de la política monetaria está ahora entre moderadamente restrictiva y neutral, lo que considero adecuado", dijo Alberto Musalem en declaraciones preparadas para un discurso en la Brookings Institution. "Sin embargo, creo que hay un margen limitado para seguir relajando la política sin que esta se vuelva excesivamente acomodaticia, y debemos actuar con cautela", advirtió.