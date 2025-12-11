Click acá para ir directamente al contenido

Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
Dólar cae bajo $ 920 tras señales flexibles de la Fed y en penúltima sesión antes de la segunda vuelta presidencial

El dollar index, que retrocedió 0,4% en la víspera, ahora bajaba 0,3% a 98,5 puntos que son mínimos de casi dos meses. Las tasas de mercado se estabilizaban, después de sus caídas, mientras que el cobre escalaba 1,3% a US$ 5,31 en la Bolsa de Metales de Londres.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 10:03 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

