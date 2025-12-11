Dólar cae bajo $ 920 tras señales flexibles de la Fed y en penúltima sesión antes de la segunda vuelta presidencial
El dólar se iba para abajo este jueves, recién incorporando las últimas señales de la Reserva Federal (Fed), entidad que el mercado ve más disponible a seguir relajando las condiciones financieras.
La paridad dólar-peso caía $ 5,6 hasta los $ 918,3 -mínimos de la sesión- esta mañana, tras cerrar ayer con una leve caída justo en el momento en que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) publicó su comunicado. Por ende, estas son sus primeras reacciones a las novedades de política monetaria.
El dollar index, que retrocedió 0,4% en la víspera, ahora bajaba 0,3% a 98,5 puntos que son mínimos de casi dos meses. Las tasas de mercado se estabilizaban, después de sus caídas, mientras que el cobre escalaba 1,3% a US$ 5,31 en la Bolsa de Metales de Londres.
Política flexible
Son repercusiones de los mensajes del FOMC, tras despedir el año con un tercer recorte de tasas consecutivo. "La puerta a una mayor flexibilización sigue firmemente abierta", gracias a "las revisiones dovish de las previsiones económicas, junto con el énfasis en la debilidad del mercado laboral en la conferencia de prensa", apuntó Monex en su informe diario de divisas.
"La respuesta del mercado fue una aceleración de las apuestas a la baja, con otra reducción de tasas a finales del primer trimestre ahora como una moneda al aire, lo que contribuyó a que el dollar index cayera a cerca de 98 puntos", explicó.
Además, la Fed sorprendió al anunciar compras de bonos del Tesoro a corto plazo para reconstruir sus reservas, tras concluir a principios de mes su reducción de su hoja de balance. Los mercados, algo preocupados por temas de liquidez, se tomaron a bien esta medida, más allá de su enfoque estrictamente técnico.
Atención al balotaje
Los inversionistas del mercado local se preparan ahora para la segunda vuelta presidencial del domingo, en un contexto donde el peso chileno sigue presionado por una posición extranjera que ha rondado los US$ 5.500 millones contra la divisa, según datos del Banco Central.
Pero no todos están cortos en relación al peso. "Consideramos positivo el ciclo electoral en curso en Chile. El peso chileno sigue siendo nuestra posición larga preferida en la región a medida que la elección presidencial entra en su recta final con la segunda vuelta este fin de semana", publicó el equipo de estrategas liderado por Alejandro Cuadrado.
"El peso se ha debilitado algo después de probar los mínimos de marzo con el precio del dólar en torno a $ 917, pero esperamos mayores ganancias que puedan impulsarlo a través de la resistencia técnica, dada la limitada posición offshore y onshore, entre otros factores", anticiparon.
