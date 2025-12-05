Dólar abre un poco más abajo de $ 920 con la vista puesta en los nuevos máximos históricos del cobre
Al mediodía se publicará el informe rezagado de septiembre con los índices de consumo en gasto personal, entre los que se encuentra el "dato de inflación favorito de la Fed". A esa misma hora la Universidad de Michigan mostrará los resultados de su última encuesta de confianza del consumidor.
El precio del dólar abrió con una leve caída a nuevos mínimos desde marzo, con los precios del cobre de nuevo en niveles récord, esta vez gracias a las previsiones alcistas de un banco de inversión estadounidense.
El dólar caía $ 1,4 a $ 917,3 en la apertura de la sesión, con lo que parece insistir en lograr a cuentagotas nuevos mínimos de nueve meses, según los datos de Bloomberg.
Después del respiro de ayer, el cobre retomó su escalada enérgicamente y subía 1,3% hasta US$ 11.600 (US$ 5,26 por libra), nuevos máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres. Ni el dollar index ni las tasas de interés se movían.
En Chile, el IPC de noviembre no trajo grandes sorpresas. La serie desestacionalizada subió 0,3% mensual, y la tasa anual de inflación en la serie original se mantuvo en 3,4%.
"Somos optimistas con respecto al peso chileno, ya que ha tenido un rendimiento inferior al de los términos de intercambio favorables, desacoplándose de la dinámica histórica. Un cambio de política favorable al mercado podría corregir su subvaloración, mejorando la confianza empresarial y apoyando la inversión", reiteró Bank of America en su informe semanal de divisas.
Un informe de Citigroup estaría contribuyendo a los nuevos avances del cobre. El banco estadounidense espera que los precios del cobre sigan subiendo a principios de 2026 y alcancen un promedio de US$ 13 mil por tonelada en el segundo trimestre, frente a los US$ 12 mil previstos en octubre.
Citi apuntó al panorama de restricciones de oferta de cobre, y también a la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) logre un "aterrizaje suave" en su misión de control inflacionario.
Los operadores del mercado derivado esperan que la Fed baje 25 puntos base a su tipo oficial el miércoles que viene, y que el próximo año implemente dos recortes adicionales de la misma magnitud.
