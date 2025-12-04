Dólar abre en mínimos en nueve meses bajo $ 920 mientras el cobre se toma un descanso de su histórico rally

En un ambiente marcado por las expectativas de política monetaria flexible, el mercado está a la espera de que este jueves se publiquen en EEUU el reporte Challenger de recortes laborales de noviembre y la última serie semanal de peticiones de subsidios por desempleo.

El dólar abrió sin cambios relevantes este jueves en Chile, conservando por el momento sus recientes mínimos, y el cobre caía después de haber alcanzado precios que no tienen precedentes en la historia.

La divisa cotizaba estable a $ 919,4 en los primeros negocios, mientras el futuro de cobre transado en Londres -que ayer subió 3,1% para batir un nuevo récord- bajaba 0,9% hasta los US$ 5,17 por libra. Un indicador del dólar global también se estabilizaba, tal como los rendimientos del Tesoro estadounidense.

"Nuestro largo preferido en la región, el peso chileno, alcanzó un nuevo máximo de varios meses el miércoles, ya que el dólar-peso cerró bajo $ 920 por primera vez desde marzo", celebró el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

"Los mínimos de $ 917 en marzo pueden proporcionar resistencia técnica, pero preferimos dejar que la operación larga sobre el peso continúe a medida que se acerca la segunda vuelta electoral el 14 de diciembre, con la divisa también respaldada por nuevos máximos en los precios del cobre", anticiparon.

