Dólar profundiza su caída bajo $ 920 a media mañana tras inesperada contracción de empleos privados en EEUU

El tipo de cambio cayó este martes luego que le mercado incorporara tardíamente, en medio de crecientes flujos de cobertura, una serie de desarrollos fundamentales que incluyen el rally del cobre y la expectativa de cambio de ciclo político en Chile.

El dólar caía bajo $ 920 este miércoles en Chile, puesto que el cobre no ha dejado de escalar en medio de las restricciones de oferta del metal y el apetito por riesgo que ha desencadenado la expectativa de que Kevin Hassett lidere la Reserva Federal (Fed), a lo que se suman datos frescos del mercado laboral.

La divisa caía $ 5,6 a mínimos de la sesión en $ 918,2 a media mañana, después de cerrar el martes en su menor nivel desde marzo, luego que le mercado incorporara tardíamente, en medio de crecientes flujos de cobertura, una serie de desarrollos fundamentales que incluyen el rally del cobre y la expectativa de cambio de ciclo político en Chile.

El futuro de cobre subía 2,6% a US$ 11.450 por tonelada (US$ 5,19 la libra) en la Bolsa de Metales de Londres (BML), un nuevo máximo histórico, mientras que el dollar index bajaba 0,4% a 98,9 puntos, su menor nivel en cinco semanas. Los rendimientos del Tesoro se relajaban.

Confluencias externas

Hubo novedades en la macro estadounidense. Esta mañana se supo que noviembre vio una contracción de 32 mil nóminas privadas, según el informe ADP, contrario a la expectativa de que se crearon 10 mil empleos. A las 12:00 (hora de Chile) se publicará el índice ISM de servicios.

"El dollar index volvió a poner a prueba brevemente el antiguo soporte como resistencia antes de caer bruscamente hoy, y el precio está intentando ahora situarse por debajo del rango de apertura semanal. Para añadir presión, el informe de empleo de ADP mostró la mayor caída desde 2023, lo que consolida aún más las expectativas de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana", repasó el estratega técnico de City Index, Michael Boutros.

El mercado espera no sólo un tercer recorte de tasa consecutivo en la reunión de este mes, sino que también considera muy probable que durante 2026 el banco central implemente incluso tres recortes adicionales.

Además, el jefe de asesores de la Casa Blanca sigue muy presente en los titulares. "La noticia de última hora de que la administración Trump había cancelado repentinamente las entrevistas con los finalistas para la nominación a la presidencia de la Fed ha reforzado la opinión de que Hassett sustituirá a Jerome Powell en mayo", dijo el head global de mercados de ING, Chris Turner.

Según Turner, "la respuesta del mercado a la tendencia flexible de Hassett es un dólar global más débil, una curva de rendimientos más pronunciada y un repunte de los activos de riesgo".

En el caso particular del cobre, el mayor apetito por riesgo se mezcla con asuntos específicos de la industria. Las solicitudes para retirar metal de los almacenes de la BML tuvieron su mayor alza desde 2013, lideradas por órdenes en Asia, noticia que según Bloomberg está respaldando los nuevos avances del metal.

Dentro de pronto se esperan asimismo las cifras rezagadas de agencias gubernamentales correspondientes a septiembre y octubre que aún no se han publicado. Estas se vieron retrasadas por el histórico cierre de Gobierno de 44 días.