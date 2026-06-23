El reordenamiento bursátil del IPSA en el primer semestre del año: sube Mallplaza y retrocede Cencosud

De acuerdo con datos de capitalización bursátil, Mallplaza y Parque Arauco ganaron peso dentro del IPSA en la primera mitad del año, mientras Cencosud, Copec y CMPC retrocedieron posiciones en el ranking de las mayores compañías del selectivo.

El principal índice bursátil de Chile se encamina a cerrar un primer semestre positivo, aunque con menos fuerza que la que venía mostrando a fines de 2025 y comienzos de este año, en medio del golpe que la guerra en Medio Oriente y la volatilidad externa generaron en los mercados.

Al comparar el cierre de 2025 con los datos a la fecha, el IPSA pasó de 10.481 a 10.860 puntos, un avance cercano al 4%, según datos de la terminal de Bloomberg.

Pero la foto en relación a la capitalización bursátil o el valor que el mercado le asignó a las empresas, reveló que el avance del primer semestre no fue parejo entre las 30 compañías, pese a que la parte alta del índice -el grupo de las seis mayores compañías- se mantuvo prácticamente sin cambios.

SQM siguió liderando el ranking, con una capitalización que aumentó desde US$ 19.700 millones a US$ 21.600 millones y, en segundo lugar, Banco de Chile, que pasó de US$ 19.500 millones a US$ 20.270 millones. Este año, sin embargo, la minera logró sacar un poco más de diferencia en una competencia que se había mantenido estrecha en los últimos años.

Les siguen Falabella, que retrocedió desde US$ 17.490 millones a US$ 16.310 millones en el período; Latam Airlines, que subió desde US$ 15.540 millones a US$ 16.060 millones; Banco Santander Chile, que avanzó desde US$ 14.870 millones a US$ 15.560 millones; y BCI, que pasó desde $14.160 millones a US$ 14.510 millones.

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Ganadores

Sin embargo, el principal cambio apareció en la parte mediana de la tabla. Mall Plaza saltó desde el puesto 11° al 8° lugar entre las mayores compañías del IPSA por capitalización bursátil, superando a Empresas Copec, Quiñenco y Cencosud. Su valor bursátil pasó de cerca de US$ 7.740 millones al cierre de 2025 a los US$ 9 mil millones de hoy, un crecimiento total de 18,3% en el año, reflejando uno de los mayores avances relativos dentro del selectivo.

Parque Arauco también ganó terreno. La compañía escaló desde puesto 17° al 15°, con una capitalización que pasó de US$ 3 mil millones a US$ 4.270 millones. Más abajo, Inversiones La Construcción (ILC) avanzó desde lugar 22° al 20°, mientras que Engie Energía Chile subió del puesto 24° al 23° con un retorno total más importante de la selección de un 40%.

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Los que perdieron en el ranking

Al otro lado de la tabla, los datos dan a Cencosud como uno de los principales perdedores del período. La compañía cayó del puesto 9° al 11° entre las mayores empresas del IPSA, con una capitalización bursátil que bajó desde US$ 9 mil millones a US$ 6.680 millones. Con ello, fue desplazada por Mallplaza y quedó atrás de Quiñenco.

También la caída de Empresas Copec que pasó desde el octavo al noveno lugar, resintiendo el shock de la guerra con un valor bursátil que bajó desde US$ 10.180 millones a US$ 8.570 millones. CMPC retrocedió desde US$ 3.920 millones a US$ 2.890 millones, mientras que Entel cayó desde US$ 2 mil millones a US$ 1.220 millones.

En términos de ranking, el movimiento reflejó una suerte de rebalanceo interno dentro del IPSA. Las empresas ligadas a centros comerciales y activos inmobiliarios ganaron peso relativo, mientras que algunos nombres tradicionales de consumo, recursos naturales y telecomunicaciones perdieron terreno frente al cierre de 2025.

El promedio simple de valor bursátil de las compañías del índice se mantuvo prácticamente sin cambios, en torno a US$ 6.300 millones.

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Las seis de abajo

En la parte más baja del IPSA, la foto muestra menos cambios de nombres, pero sí una pérdida de tamaño bursátil. Las últimas seis compañías del índice son prácticamente las mismas que al cierre de 2025: CAP, IAM, SMU, Ripley, Salfacorp y Concha y Toro.

La diferencia está en que todas quedaron en la delgada línea de los 1.000 millones: IAM bajó a US$ 1.000 millones, SMU a US$ 864 millones y Ripley a US$ 842 millones en lo que va del año.

El único cambio de posición relevante se da al final: Salfacorp deja de ser la última compañía del índice y subió al puesto 29, con cerca de US$ 785 millones, por lo que desplazó a Concha y Toro, que cayó al último lugar con alrededor de US$ 709 millones.