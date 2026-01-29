Entel rompe racha alcista y cae 5% en bolsa, a pesar de buenos resultados del cuarto trimestre de 2025

Según los analistas, la utilidad del cuarto trimestre es principalmente contable y no del negocio propiamente tal.

Los últimos resultados de Entel le significaron una fuerte presión de venta en el mercado bursátil, pues llegaron en momentos de tensión para las acciones en general, además de que mostraron ciertas presiones operativas y una última línea que en gran medida obedeció a factores contables.

Este jueves, los papeles de Entel cayeron 5,3% hasta los $ 4.800 por acción, lo que implica su mayor retroceso desde mediados de octubre del 2025, después de que la empresa de telecomunicaciones informara la noche de este miércoles sus estados financieros del cuarto trimestre del año anterior.

Los ingresos del trimestre subieron 12% interanual a $ 837 mil millones y el Ebitda se elevó 9% a $ 226 mil millones.

Todo esto decantó en $ 119 mil millones de utilidad neta, después de haber quedado al borde de las pérdidas en el mismo período de 2024. Entel casi triplicó sus utilidades anuales.

Tras tres sesiones al alza, en las que acumuló un 7,4%, la acción registró su mayor retroceso diario desde octubre del año anterior.

Y si bien, las cifras superaron las estimaciones de las pocas corredoras de bolsas que tienen cobertura sobre Entel, llegan después de que, junto con una avanzada de la bolsa chilena en general, la acción escalara 7,4% en las tres jornadas previas.

Resultado contable y no recurrente

Según los analistas, la utilidad del cuarto trimestre es principalmente contable y no del negocio propiamente tal, lo que explicó el desempeño que tuvo la acción este jueves.

En concreto, la firma ligada a los grupos Matte y Hurtado Vicuña registró una ganancia no recurrente relacionada con el aumento de capital de la filial Entel Internacional, mediante la aportación de todas las acciones de la filial Entel Perú por un monto equivalente a $ 127 mil millones.

“Excluyendo ese efecto no recurrente y las coberturas utilizadas para neutralizar el impacto del tipo de cambio dólar-peso en sus inversiones en el extranjero, la utilidad del cuarto trimestre de 2025 habría ascendido a $ 10.700 millones, en comparación con los $ 31.800 millones registrados en el cuarto trimestre de 2024, tras excluir el impacto del dólar-peso en dicha inversión extranjera”, dijeron a través de un informe Rodrigo Godoy y María Ignacia Montt, de Credicorp Capital.

Con todo, el mercado estará atento al resultado de la salida de Telefónica de Chile, ya que podría desencadenar una consolidación del sector o perpetuar su rentabilidad por debajo de la media.