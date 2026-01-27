Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Acafi endurece la valorización de fondos de inversión en un mercado que ya alcanza los US$ 40.699 millones administrados

A esto se suma que en el mercado los activos alternativos ya representan 70% del patrimonio administrado.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 11:41 hrs.

inversionistas Fondos de inversión Activos Alternativos patrimonio Sofía Fuentes
<p>Acafi endurece la valorización de fondos de inversión en un mercado que ya alcanza los US$ 40.699 millones administrados</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
2
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
3
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
4
Empresas

Corfo responde a BYD por desistimiento de planta de litio y le quita estatus de “productor especializado”
5
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
6
Mercados

Dólar vuelve a caer a niveles de $ 860 a medida que la divisa busca mínimos de cuatro años en el plano internacional
7
Mercados

¿Está para comprar? Expertos abordan la rápida caída del dólar a $ 860 y condicionan nuevas bajas a la evolución del escenario global
8
Empresas

Gremio del hidrógeno verde y caída de proyecto INNA: "A nivel global la industria está atravesando una fase de ajuste y maduración. Chile no es ajeno a ese proceso"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete