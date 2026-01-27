Acafi endurece la valorización de fondos de inversión en un mercado que ya alcanza los US$ 40.699 millones administrados

A esto se suma que en el mercado los activos alternativos ya representan 70% del patrimonio administrado.

Con la idea de profesionalizar y darle mayor seguridad al mercado de capitales chileno, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), presentó la nueva guía de valorización, la que busca fortalecer la transparencia de esta industria.

La iniciativa que se desarrolló en conjunto con la consultora PwC, se enmarca en un contexto de consolidación del sector, que recientemente alcanzó un hito histórico al superar los US$ 40.699 millones en activos bajo administración, lo que representa un crecimiento del 14,6% respecto al año anterior.

A esto se suma que en el mercado los activos alternativos ya representan 70% del patrimonio administrado, activos que según el gremio, requieren de metodologías de valorización más sofisticadas.

En esta línea, el director de Acafi, Eduardo Aldunce, afirmó que el propósito principal de esta guía es complementar el marco legal entregado por la Ley Única de Fondos (LUF), mediante la autorregulación y la adopción de estándares internacionales.

“La confianza del inversionista nacional e internacional depende de la previsibilidad y la seguridad jurídica. Al alinear nuestras prácticas con los estándares internacionales, estamos hablando el mismo lenguaje que otros mercados más desarrollados. Esta guía promueve que los procesos de valorización en Chile son justos, consistentes y están sujetos a una gobernanza robusta”, destacó.

Para lograrlo, la asociación busca a través de la guía promover la autorregulación, mitigar riesgos y reducir el conflicto de interés.

Los detalles

En concreto, la nueva iniciativa de la Acafi y de PwC establece estándares más estrictos para la determinación del valor razonable de los activos que componen los fondos, particularmente aquellos de menor liquidez.

El documento refuerza la necesidad de definir jerarquías claras de fuentes de precios, priorizando precios de mercado, luego cotizaciones independientes y, en última instancia, modelos internos, con el objetivo de limitar espacios de discrecionalidad en la fijación de precios y asegurar mayor comparabilidad entre fondos y administradoras.

Otro eje central es el fortalecimiento de la gobernanza del proceso de valorización. La guía propone una separación explícita entre las áreas de inversión y valorización, la creación de comités de valorización con miembros independientes.

En tanto, en materia de transparencia, el documento impulsa reportes más detallados hacia inversionistas, incluyendo explicaciones claras de los cambios en el valor liquidativo de los fondos, desagregando el impacto de variables operativas, financieras y de mercado.

“Con el mayor peso de activos alternativos -más intensivos en juicio y con menos precios observables-, cualquier brecha en el proceso puede generar asimetrías, riesgos y pérdida de credibilidad. Por eso, avanzar en prácticas y regulación más robustas reduce sesgos, eleva la comparabilidad, refuerza la disciplina técnica y alinea a Chile con mercados más desarrollados”, concluyó el director de valorización y modelización de PwC Luxemburgo, Rafael Le Saux.