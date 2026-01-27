Acafi endurece la valorización de fondos de inversión en un mercado que ya alcanza los US$ 40.699 millones administrados
A esto se suma que en el mercado los activos alternativos ya representan 70% del patrimonio administrado.
Noticias destacadas
Con la idea de profesionalizar y darle mayor seguridad al mercado de capitales chileno, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), presentó la nueva guía de valorización, la que busca fortalecer la transparencia de esta industria.
La iniciativa que se desarrolló en conjunto con la consultora PwC, se enmarca en un contexto de consolidación del sector, que recientemente alcanzó un hito histórico al superar los US$ 40.699 millones en activos bajo administración, lo que representa un crecimiento del 14,6% respecto al año anterior.
A esto se suma que en el mercado los activos alternativos ya representan 70% del patrimonio administrado, activos que según el gremio, requieren de metodologías de valorización más sofisticadas.
En esta línea, el director de Acafi, Eduardo Aldunce, afirmó que el propósito principal de esta guía es complementar el marco legal entregado por la Ley Única de Fondos (LUF), mediante la autorregulación y la adopción de estándares internacionales.
“La confianza del inversionista nacional e internacional depende de la previsibilidad y la seguridad jurídica. Al alinear nuestras prácticas con los estándares internacionales, estamos hablando el mismo lenguaje que otros mercados más desarrollados. Esta guía promueve que los procesos de valorización en Chile son justos, consistentes y están sujetos a una gobernanza robusta”, destacó.
Para lograrlo, la asociación busca a través de la guía promover la autorregulación, mitigar riesgos y reducir el conflicto de interés.
Los detalles
En concreto, la nueva iniciativa de la Acafi y de PwC establece estándares más estrictos para la determinación del valor razonable de los activos que componen los fondos, particularmente aquellos de menor liquidez.
El documento refuerza la necesidad de definir jerarquías claras de fuentes de precios, priorizando precios de mercado, luego cotizaciones independientes y, en última instancia, modelos internos, con el objetivo de limitar espacios de discrecionalidad en la fijación de precios y asegurar mayor comparabilidad entre fondos y administradoras.
Otro eje central es el fortalecimiento de la gobernanza del proceso de valorización. La guía propone una separación explícita entre las áreas de inversión y valorización, la creación de comités de valorización con miembros independientes.
En tanto, en materia de transparencia, el documento impulsa reportes más detallados hacia inversionistas, incluyendo explicaciones claras de los cambios en el valor liquidativo de los fondos, desagregando el impacto de variables operativas, financieras y de mercado.
“Con el mayor peso de activos alternativos -más intensivos en juicio y con menos precios observables-, cualquier brecha en el proceso puede generar asimetrías, riesgos y pérdida de credibilidad. Por eso, avanzar en prácticas y regulación más robustas reduce sesgos, eleva la comparabilidad, refuerza la disciplina técnica y alinea a Chile con mercados más desarrollados”, concluyó el director de valorización y modelización de PwC Luxemburgo, Rafael Le Saux.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete