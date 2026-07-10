Florencia Stefani, gerenta de estudios de Larrainvial: “El principal driver para la bolsa chilena en el segundo semestre será local”

A juicio de la ejecutiva, la aprobación de la reforma del gobierno en el Congreso será un factor clave para los flujos pasivos y activos en la bolsa.

Tras el cierre del primer semestre, la bolsa chilena quedó al debe frente a sus pares andinos. Medido en dólares, el IPSA rentó 1,16%, lejos del 20,4% de su par colombiano y del 27% que logró la plaza peruana. Estos últimos fueron impulsados por el giro hacia la derecha en sus recientes elecciones presidenciales.

En el caso de Chile, la expectativa que generó el arribo de José Antonio Kast a La Moneda aún no se refleja en el mercado, principalmente por los efectos de la guerra en Medio Oriente y una economía local que se enfrenta al fantasma de la recesión.

“Chile no ha repuntado en crecimiento, con un Imacec que viene muy débil durante toda la primera mitad del año”, afirmó a DF la gerenta de estudios de LarrainVial, Florencia Stefani.

Sin embargo, la aprobación de la reforma miscelánea del gobierno podría ser el principal driver para el mercado chileno en el segundo semestre.

De aprobarse la Ley de Reconstrucción impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “veremos dos fuerzas en el mercado: por un lado, flujos pasivos (fondos que replican el índice de la bolsa) y flujos activos -inversionistas que toman decisiones propias- sosteniendo el mercado y jugando a favor de manera simultánea por primera vez en mucho tiempo”, destacó.

- ¿Cuáles serán los catalizadores que moverán la aguja de los mercados en el segundo semestre?

- Los drivers de inversión hoy van en línea con el desarrollo, tecnología e inteligencia artificial (IA). El ganador ha sido Estados Unidos y, en mercados emergentes, Corea del Sur y Taiwán.

Hacia adelante el escenario cambió y eso debería reflejarse en los flujos que lleguen a la región, siempre que los conflictos geopolíticos se mantengan relativamente estables.

En Chile hay una fuerza externa muy positiva que es el ancla del país: el precio del cobre, que debería mantenerse sobre US$ 5 la libra y más cerca de US$ 6 la libra. Y como fuente interna, tenemos instalado un gobierno de derecha con foco en crecimiento y balance fiscal.

Entonces, el principal driver para Chile es local, porque si a nivel global las cosas están relativamente estables, lo que generará realmente el mejor desempeño de nuestro mercado va a ser la ejecución de las reformas que tiene este gobierno.

“Chile y la región han perdido peso en los índices emergentes. Por ejemplo, en 2017, el MSCI Emerging Markets Chile pesaba 1,2% y hoy 0,45% (...) Pero con todos los factores alineados la recuperación será más rápida”.

Volver a tener peso en los índices globales

- ¿Cómo se recupera la visibilidad de nuestra bolsa en las carteras globales?

- Chile y la región han perdido peso dentro de los índices de mercados emergentes. Por ejemplo, en 2017, el MSCI Emerging Markets Chile pesaba 1,2% y hoy 0,45%. Casi desapareció de los índices y, por ende, del radar del flujo pasivo mundial. Es muy relevante que recuperemos visibilidad, porque los flujos pasivos se transforman en un círculo virtuoso: mejoran las valorizaciones, la representatividad en el índice y generan más entrada de flujos.

- ¿Cuánto podría tardar esa recuperación?

- Podría ser en dos a tres años. Pero hoy, con todos los factores alineados, la recuperación será más rápida. Una cosa es decir en el papel, como Colombia: “voy a rebajar el gasto, voy a crecer más”, y otra es estar discutiendo en el Congreso una ley que baja impuestos y mejora la permisología.

En Chile los permisos ambientales se aprobaron de manera significativa a finales de 2025 y principios de este año. Son cosas concretas, y a eso se suma el precio del cobre en niveles históricos.

Hay tres fuerzas que hace años no estaban alineadas; y si bien tardaste cuatro años en perder ese peso, deberías tardar un plazo mucho más acotado en recuperarlo.

Además, Chile tiene una visibilidad estratégica: es el mayor productor de cobre del mundo, y sin cobre no hay inteligencia artificial.

- ¿El cese del alto al fuego con Irán cambia el panorama para los mercados en el segundo semestre?

- El panorama para los mercados emergentes no cambia, siempre y cuando no cambien demasiado las expectativas respecto a Estados Unidos y la Reserva Federal no empiece a subir demasiado las tasas.

- Uno de los temas más discutidos por actores del mercado esta semana fue la propuesta de fondos generacionales de la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué le pareció?

- Hay un mensaje de mediano plazo: vamos a tener un mercado cada vez más grande, con una entrada de flujos que no dependerá de factores externos. Y si las reformas procrecimiento se ejecutan correctamente, habrá un factor adicional que hoy no está descontado.

Acciones para el segundo semestre

- ¿Qué acciones son atractivas para el segundo semestre?

- La banca es un sector defensivo que debería tener buen desempeño. Además, en línea con los anuncios de Salar Futuro de SQM, que incrementó la producción hasta 470 mil toneladas, subimos la acción de neutral a sobreponderar.

En Latam Airlines también estamos positivos: porque tuvo un cambio significativo en su estructura de costos post pandemia y podría ser una de las ganadoras del segundo semestre.