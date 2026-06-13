Gonzalo Falcone, CEO de Sura Investments: “En términos relativos, la situación fiscal de Chile es positiva”

Falcone aseguró que la estabilidad política y macroeconómica posicionan a Latinoamérica como uno de los principales beneficiados de la desglobalización.

Desde Medellín, Colombia

Para Sura Investments, Latinoamérica es uno de los principales beneficiados del reordenamiento de la cadena de producción y del nuevo mapa geopolítico, posicionándose como uno de los principales candidatos para ser mano derecha comercial de Estados Unidos.

“En Latinoamérica hemos ido construyendo una estabilidad política y macroeconómica bien sólida, donde las crisis de deuda hoy no se ven y tenemos sistemas democráticos e institucionalidad fuertes en todos nuestros países”, destacó en conversación con DF el CEO de la firma, Gonzalo Falcone.

- ¿Dónde están las oportunidades y cómo las tomará Sura?

- El proceso de desglobalización trae una tendencia clarísima que es el nearshoring o, particularmente, friendshoring de EEUU. El caso más emblemático es México, que ya superó a China como el principal socio comercial de EEUU.

También se habla de que estas cadenas productivas no necesariamente tienen que estar al lado de la frontera, sino que en Colombia, por ejemplo, u otros mercados donde estamos presentes (Chile y Perú) pueden tomar parte de esa oportunidad.

Y las cadenas productivas requieren naves industriales, acceso a energía y el financiamiento. Desde los activos alternativos, existe la posibilidad de estructurar vehículos con esa tesis de inversión.

También están los minerales estratégicos, como el cobre y el litio. Para ellos, no sé todavía cómo se aterrizará esta oportunidad, pero van a ser proyectos estratégicos y enormes.

- ¿Qué desafíos hay para tomar esta oportunidad?

- Se necesita dar reglas claras para que la inversión se despliegue, porque al final, las oportunidades la capturan inversionistas y estos tipos de proyectos son de largo plazo, con lo cual eso va directamente asociado a estabilidad y claridad en orden.

Chile, en ese sentido, ha sido y es de los países de la región que ha dado mucha más estabilidad y previsibilidad.

Y lo otro, es el rol de los inversionistas institucionales, que son fundamentales para estos proyectos de largo plazo. Chile también destaca con las AFP y compañías de seguros que tienen los recursos relevantes para financiar estas iniciativas.

“Wealth management es la principal línea de negocios en generación de ingresos y, en ese sentido, Chile, particularmente, es nuestra operación más destacada y hay mucho valor en transferir su conocimiento a la región”.

- ¿Qué rol juega la reforma de pensiones, que ha levantado alertas sobre los activos alternativos?

- Hay que tener cuidado en el tema de las licitaciones (del stock), porque la posibilidad de rebalancear un portafolio cuando uno tiene activos alternativos no es tan directa como si fuera solo activos líquidos.

- ¿Será una barrera para capitalizar la oportunidad?

- No. Van a haber suficientes recursos de largo plazo, porque hay un sistema por volumen y por etapa del período de acumulación, donde también se suman las compañías de rentas vitalicias.

Responsabilidad fiscal

- Se ha mencionado que el gobierno José Antonio Kast podría dar un impulso en crecimiento. ¿Cómo ve el proyecto de ley miscelánea?

- La expectativa es que, a través de este tipo de iniciativas, se logre un mayor crecimiento económico. Ojalá que se logren los consensos a nivel del Congreso y empecemos a ver la implementación, porque esa dinámica, al final, derrama en toda la economía.

- También se ha alertado que el proyecto mantiene riesgos para las finanzas del Estado. ¿Hay amenaza para la responsabilidad fiscal?

- En términos relativos, la situación fiscal es positiva y para nosotros como negocio la oportunidad no pasa por ahí, sino que pasa porque haya inversionistas que accedan al mercado. Por lo tanto, no nos preocupa.

El negocio

En cuanto a sus negocios en Chile, Perú, Colombia y México, Sura Investments alcanzó este año US$ 28 mil millones bajo administración en sus tres líneas: wealth management -gestión de patrimonios-, corporate solutions -planes de retiro para empresas en México- e investment management, administración de activos para institucionales. Esto, tras cerrar 2024 en US$ 19,7 mil millones.

- ¿Qué negocio y cuál mercado ha destacado en este crecimiento?

- Wealth management es la principal línea de negocios en generación de ingresos, la más potente, y en ese sentido, Chile, particularmente, es nuestra operación más destacada y hay mucho valor en transferir esa franquicia, su conocimiento, al resto de la región.

- El año pasado fueron la AGF no bancaria que más creció, y lideraron el mercado de APV y el de seguros con ahorro. ¿Cuáles fueron los driver de este negocio?

- En la AGF se reordenó y simplificó la parrilla de productos, con un sentido de fomentar una asesoría diferenciadora. Y ahí se conecta con los otros dos ranking, porque más allá de que (el seguro con ahorro y los APV) son un producto, dentro de Sura Investments son elementos en el marco de la asesoría previsional, tributaria y de sucesión. Eso explica el crecimiento.

- En paralelo, según la CMF, son una de las AGF más caras en fondos mutuos. ¿Lo está monitoreando?

- Nuestra definición es que no nos diferenciamos por precio, esa no es nuestra ventaja, sino que el valor que el cliente percibe y por el que está dispuesto a pagar más para acceder a nuestra asesoría diferenciadora.

- ¿Cuál será el foco de crecimiento en Chile este año?

- Wealth management, definitivamente. Si bien es la operación más consolidada, seguimos viendo espacio de crecimiento. Los clientes nuestros van entre US$ 250 mil y US$ 1 millón, y buscamos seguir creciendo a doble dígito en los clientes de la parte alta, de más de US$ 1 millón, igual que en 2025 (que creció un 20%). Esa es la meta.