Humphreys se asocia con nuam y será el clasificador de referencia de ScaleX de la Bolsa de Santiago
Realizará las evaluaciones en los procesos de emisión de acciones y colocación de deuda, a través de metodologías propias.
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La clasificadora de riesgo Humphreys y la Bolsa de Santiago firmaron un acuerdo para que la firma actúe como la evaluadora de referencia para las empresas que busquen emitir bajo ScaleX.
De esta manera, realizará los informes de clasificación para las compañías que busquen listar sus acciones o colocar deuda a través del programa orientado a empresas con ventas superiores a US$ 4 millones anuales o con un componente tecnológico y una trayectoria de crecimiento, que buscan acceder al mercado de capitales.
Las evaluaciones serán realizadas bajo metodologías propias de Humphreys y sin vínculos con la Bolsa de Santiago ni con los emisores, con el objetivo de entregar información adicional a los inversionistas antes de las colocaciones.
Para instrumentos de renta fija, la firma realizará “un análisis preliminar de la compañía y de la estructura propuesta, permitiendo entregar una referencia temprana sobre la viabilidad de obtener una clasificación de riesgo y los principales elementos que podrían influir en ella”.
“Posteriormente, si la empresa decide avanzar con el proceso, se inicia la clasificación formal del instrumento, fortaleciendo la transparencia, credibilidad y confianza de la oportunidad frente a potenciales inversionistas”, detalló Humphreys.
En tanto, para las emisiones de renta variable, la firma aplicará su metodología de clasificación de capacidad de administración del crecimiento, es decir, “una evaluación técnica e independiente de la estructura organizacional, comercial y financiera de la compañía”.
Humphreys aclaró que la evaluación no constituye una clasificación del instrumento ni una recomendación de inversión.
“La incorporación de Humphreys al ecosistema refuerza ese propósito, sumando una mirada independiente que permite entregar más información al mercado y apoyar las decisiones de inversión”, destacó el gerente de desarrollo empresarial de nuam, Jaime Herrera.
Por su parte, el gerente general de Humphreys, Aldo Reyes, afirmó que el acuerdo busca llevar “estándares del mercado de capitales a empresas que hoy tienen el potencial, pero no siempre el acceso al financiamiento”.
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