Jamison Park, el proyecto inmobiliario en EEUU en que invierte BlackRock y que busca atraer capitales chilenos

Ubicado en Carolina del Sur, los inversionistas chilenos pueden entrar a la inversión a través de Wbuild, con un ticket mínimo de US$ 25.000.

Charleston, ciudad ubicada en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos, suma hoy un atributo que comienza a captar el interés de inversionistas chilenos.

Conocida por su rol en la historia de EEUU, desde la Independencia hasta la Guerra Civil por su origen como puerto estratégico y por ser la cuna del baile del mismo nombre, la ciudad aloja al norte, Jamison Park, un proyecto multifamily de 216 unidades, valorizado en US$ 42 millones, que combina capital institucional con una estructura orientada a facilitar el acceso de inversionistas extranjeros, incluidos chilenos.

Del total de equity levantado para el proyecto, correspondiente a US$ 17,3 millones, BlacRock participa con un 85% del financiamiento.

El proyecto

El activo fue adquirido en noviembre de 2025 por la gestora inmobiliaria Beacon Real Estate Group, a través de la coinversión en un fondo privado cuyo principal accionista es BlackRock, la mayor administradora de activos del mundo, y que a la fecha acumula una ocupación cercana al 95%.

La estructura del proyecto considera deuda y capital. Cerca de US$ 24,7 millones corresponden a un crédito otorgado por Fannie Mae, entidad que provee liquidez al mercado hipotecario estadounidense. Mientras, el monto restante -equivalente a US$ 17,3 millone-, fue levantado como equity.

De ese total, BlackRock concentra el 85%, Beacon Real Estate participa con un 5% y el 10% restante corresponde a Wbuild, un marketplace inmobiliario chileno que canaliza inversión internacional hacia proyectos en EEUU.

Inversión de chilenos

Es a través de Wbuild que los inversionistas locales pueden acceder a Jamison Park, con tickets desde US$ 25.000, una barrera de entrada inferior a la habitual en este tipo de activos. En contraste, quienes ingresan al proyecto fuera de la plataforma requieren un mínimo de US$ 500 mil.

“Queremos que entren tanto altos patrimonios como inversionistas retail”, afirmó a DF el fundador y CEO de la firma, Daniel Pardo.

A la fecha, los principales aportantes provienen de Colombia, Chile y México.

En tanto, Wbuild cuenta entre sus socios con familias empresariales chilenas como los Lería Luksic, los Angelini y la inmobiliaria EBCO.