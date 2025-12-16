Jamison Park, el proyecto inmobiliario en EEUU en que invierte BlackRock y que busca atraer capitales chilenos
Ubicado en Carolina del Sur, los inversionistas chilenos pueden entrar a la inversión a través de Wbuild, con un ticket mínimo de US$ 25.000.
Noticias destacadas
Charleston, ciudad ubicada en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos, suma hoy un atributo que comienza a captar el interés de inversionistas chilenos.
Conocida por su rol en la historia de EEUU, desde la Independencia hasta la Guerra Civil por su origen como puerto estratégico y por ser la cuna del baile del mismo nombre, la ciudad aloja al norte, Jamison Park, un proyecto multifamily de 216 unidades, valorizado en US$ 42 millones, que combina capital institucional con una estructura orientada a facilitar el acceso de inversionistas extranjeros, incluidos chilenos.
Del total de equity levantado para el proyecto, correspondiente a US$ 17,3 millones, BlacRock participa con un 85% del financiamiento.
El proyecto
El activo fue adquirido en noviembre de 2025 por la gestora inmobiliaria Beacon Real Estate Group, a través de la coinversión en un fondo privado cuyo principal accionista es BlackRock, la mayor administradora de activos del mundo, y que a la fecha acumula una ocupación cercana al 95%.
La estructura del proyecto considera deuda y capital. Cerca de US$ 24,7 millones corresponden a un crédito otorgado por Fannie Mae, entidad que provee liquidez al mercado hipotecario estadounidense. Mientras, el monto restante -equivalente a US$ 17,3 millone-, fue levantado como equity.
De ese total, BlackRock concentra el 85%, Beacon Real Estate participa con un 5% y el 10% restante corresponde a Wbuild, un marketplace inmobiliario chileno que canaliza inversión internacional hacia proyectos en EEUU.
Inversión de chilenos
Es a través de Wbuild que los inversionistas locales pueden acceder a Jamison Park, con tickets desde US$ 25.000, una barrera de entrada inferior a la habitual en este tipo de activos. En contraste, quienes ingresan al proyecto fuera de la plataforma requieren un mínimo de US$ 500 mil.
“Queremos que entren tanto altos patrimonios como inversionistas retail”, afirmó a DF el fundador y CEO de la firma, Daniel Pardo.
A la fecha, los principales aportantes provienen de Colombia, Chile y México.
En tanto, Wbuild cuenta entre sus socios con familias empresariales chilenas como los Lería Luksic, los Angelini y la inmobiliaria EBCO.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete