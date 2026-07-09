Las seis mesas del sector privado que preparan insumos y propuestas para la reforma al mercado de capitales

José Manuel Mena presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Luis Alberto Letelier socio Barros & Errázuriz. Soledad Ovando gerenta general de crédito Banco Estado. María Eugenia Wagner economista y exdirectora de AFP Provida. Juan Carlos Spencer gerente general Bolsa Electrónica. Juan Pablo Córdoba gerente general nuam. Fotos: José Montenegro y Julio Castro

Simplificación regulatoria, reforma previsional, liquidez y posicionamiento de Chile, son algunos de los temas que abordan las instancias técnicas.

La próxima reforma al mercado de capitales que prepara el Ministerio de Hacienda ya comenzó a tomar forma.

Mientras el gobierno trabaja en el diseño de una iniciativa legal orientada a fortalecer el desarrollo del sistema financiero local, en paralelo, distintas instancias técnicas avanzan en la elaboración de propuestas que podrían transformarse en parte de los ejes centrales del proyecto.

A mediados de junio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo se encuentra desarrollando una reforma para impulsar el mercado de capitales, la que espera presentar durante el segundo semestre de este año. La iniciativa está siendo encabezada por el coordinador de mercado de capitales de la cartera, Eugenio Symon.

Para ello, Hacienda está trabajando junto al Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros actores del sector.

El grueso de la propuesta estaría enfocado en materias tributarias, el posicionamiento de Chile como centro y exportador de servicios financieros, el capital basado en riesgos para las compañías de seguros y la Tasa Máxima Convencional (TMC), entre otras medidas que se encuentran en desarrollo.

Parte relevante de este trabajo se canaliza a través del Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales -comisión asesora de Hacienda que preside el economista Mauricio Larraín-, cuya misión es “institucionalizar el diálogo y la interacción público-privada respecto de la estrategia de desarrollo del mercado financiero”, según se lee en su sitio web.

La instancia está integrada por representantes de la industria bancaria, aseguradora, previsional, de fondos mutuos, fondos de inversión y otros participantes del mercado.

En ese contexto, y según pudo corroborar DF, el Consejo conformó seis mesas de trabajo para desarrollar propuestas e iniciativas.

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Mercado local

La primera mesa está enfocada en simplificación y armonización. Su objetivo es identificar, desde la perspectiva de la banca, emisores de valores y compañías de seguros, las principales trabas normativas, administrativas y tributarias que elevan las barreras de entrada para intermediarios y emisores. Según fuentes conocedoras, la idea es sistematizar estas observaciones y presentarlas a la CMF y a Hacienda como propuestas de simplificación regulatoria. La instancia era liderada por el abogado Diego Peralta, pero tras su incorporación al regulador como director general jurídico, pasó a manos del socio de Barros & Errázuriz, Luis Alberto Letelier.

La segunda mesa está dedicada a la reforma previsional. Su labor consiste en monitorear de manera continua la implementación de la reforma, considerada clave para el desarrollo del mercado local, además de contribuir con análisis y recomendaciones técnicas sobre su puesta en marcha. La lidera la economista y exdirectora de AFP ProVida, María Eugenia Wagner.

La tercera mesa tiene como objetivo elaborar propuestas concretas para aumentar la liquidez y profundidad del mercado, considerando indicadores como el volumen transado, el número de emisores e intermediarios. Asimismo, busca ampliar el acceso de las empresas al financiamiento y evaluar incentivos, junto con aspectos regulatorios y tributarios que inciden en el atractivo del mercado. Es encabezada por el gerente general de la bolsa regional nuam, Juan Pablo Córdoba.

Desarrollo financiero

La cuarta mesa está enfocada en la proyección internacional de Chile. Su fin es desarrollar propuestas que contribuyan a posicionar al país como exportador y centro de servicios financieros, fortalecer su integración con los mercados globales y aumentar su atractivo para inversionistas internacionales, además de potenciar la externalización del peso chileno. Es presidida por el gerente general de la Bolsa Electrónica, Juan Carlos Spencer.

La quinta mesa está dedicada a la inclusión e innovación financiera. Su foco es identificar oportunidades para ampliar el acceso y la competencia en el sistema. Además, realiza un seguimiento a la implementación de la Ley Fintech y del Sistema de Finanzas Abiertas, para formular recomendaciones que favorezcan una adopción efectiva y sostenible. Su responsable es la gerenta general de Crédito de BancoEstado, Soledad Ovando.

La sexta y última mesa tiene como misión monitorear proyectos de ley pendientes vinculados al sector financiero. Su trabajo se concentra en aquellas iniciativas con escaso avance en el Congreso y en generar insumos que apoyen su tramitación. Entre las materias bajo seguimiento figuran el capital basado en riesgos para la industria aseguradora y proyectos en preparación como resolución bancaria, mercado repo y conglomerados financieros. El espacio es liderado por el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena.

Cada una de las mesas ya ha entregado una serie de propuestas e iniciativas al Ministerio de Hacienda, con cuyos equipos mantiene reuniones semanales.

En paralelo, continúa en el desarrollo de nuevos planteamientos para que sean considerados en la elaboración del proyecto de reforma al mercado de capitales.