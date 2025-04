Liquidador de Sartor asegura que Victoriano Cerda es aval, fiador y codeudor solidario de préstamos a Marcelo Pesce

Ricardo Budinich precisó información respecto de los préstamos al empresario. En total, superarían los US$ 5 millones.

Nuevos detalles emergen de las inversiones reveladas durante la trama de la administradora de fondos en liquidación Sartor AGF, que ya acumula cerca de cinco meses desde las primeras medidas tomadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ante deficiencias relevantes detectadas en su gestión.

Las más recientes esquirlas alcanzan al mundo del fútbol, el que ya se había visto involucrado en el caso con la arista de Michael Clark, el fondo de inversión privado (FIP) Tactical Sport y la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la totalidad de Azul Azul, la concesionaria del club Universidad de Chile.

“Podemos confirmar que Victoriano Cerda se constituyó como aval, fiador y codeudor solidario de la deuda de Ageco”, la que ascendería a $ 4.000 millones, sostuvo Budinich.

Según dio a conocer el liquidador de la gestora, Ricardo Budinich, en entrevista con DF a finales de marzo, las sociedades ligadas al empresario y exsocio del club de fútbol Huachipato, Marcelo Pesce, Ageco SpA y ACO SpA, son parte de las entidades que mantienen créditos en mora con los vehículos de la firma.

Los préstamos

Tras consultas realizadas por este medio para profundizar dicho financiamiento, el actual timonel de Sartor AGF complementó información de los préstamos.

Según Budinich, éstos contarían con el histórico socio de Pesce, Victoriano Cerda, como garante. En tanto, los préstamos superarían los US$ 5 millones en total, a través de diversos fondos de la firma.

En su respuesta a DF, el liquidador afirmó esta semana que “podemos confirmar que Victoriano Cerda se constituyó como aval, fiador y codeudor solidario de la deuda de Ageco”.

Esta obligación correspondería a tres pagarés de dicha sociedad con el fondo de inversión privado FIP Deuda Privada y con el fondo público Proyección, y ascendería a $ 4.000 millones.

“El primer financiamiento del que tengo registro data de 2021”, añadió el liquidador.

Si bien la información pública muestra que la segunda sociedad con la que Pesce operó con Sartor, ACO SpA, recibió financiamiento por US$ 354 mil, este monto sería mayor.

“La deuda suscrita al día de hoy es de aproximadamente US$ 1,4 millones con (el fondo) Táctico Internacional”, reveló Budinich.

Dupla Cerda-Pesce

El nombre de Pesce llegó a la esfera pública tras una estrecha relación de negocios con Cerda.

Ambos ingresaron como socios a la propiedad del club Huachipato en 2014 y en el que Cerda se posicionó como uno de los presidentes más influyentes del fútbol local. Diez años después vendieron el “cuadro acerero” al exgerente general de Ñublense, Hernán Rosenblum.

Durante el periodo, también se generó ruido en torno a Azul Azul, actualmente controlado por el FIP Tactical Sport, ligado a Sartor Finance Group, matriz de la AGF en liquidación.

En algunas ocasiones se lo vinculó con la propiedad de la concesionaria del club Universidad de Chile, hecho que fue desmentido por Cerda. “No soy dueño ni tengo participación en Azul Azul ni en Sartor”, dijo en agosto de 2022 a La Tercera.

En el intertanto, Cerda y Pesce se desarrollaron en conjunto en la industria farmacéutica a través de Hema SpA, sociedad por la que fueron vinculados, tras una serie de asesorías, al llamado Caso Masvida.

Fondos privados

Así, las inversiones en sociedades de Pesce formarían parte de los financiamientos que buscaría revelar Budinich a través de la liquidación de una serie de FIP en que invierte la Sartor AGF.

El 3 de abril, el interventor de la gestora informó mediante un hecho esencial a la CMF que solicitó la liquidación de cinco fondos privados en que los vehículos públicos Sartor Táctico, Sartor Leasing y Sartor Proyección invierten.

En el documento, el liquidador precisó que la gestora, en su calidad de aportante, solicitó “a la administradora, la disolución y la consecuente liquidación de los cincos fondos privados administrados por Latincapital Asset Management S.A.”, informó Budinich.

Se trata de los FIP Deuda Privada, Autofidem, Deuda Estructurada II, Facturas y LS. Este último, de acuerdo a su reglamento interno, tendrá que citar a una asamblea de aportantes para acordar su disolución y la designación de un liquidador.

El objetivo de las solicitudes, explicó Budinich, “es acceder directamente a la cartera de esos FIP (de Latincapital), a su liquidez, y realizar gestiones de cobranza más eficientes, dado que parte de los deudores de dichos FIP, lo son también de los fondos públicos (de Sartor AGF), por lo que existen sinergias en la cobrabilidad y administración de esas carteras”.

Además, “al liquidar esos fondos privados, los activos de éstos pasan a ser parte integrante de la cartera de los fondos públicos, por lo que todos los aportantes de Sartor podrán conocer con transparencia las empresas donde están invertidos sus recursos”, añadió.

Fuentes conocedoras de la operación señalan que la versión de Budinich no se ajustan en nada a la realidad, ya que los créditos no están en mora y Cerda no participa como ninguna especie de garante para el financiamiento.