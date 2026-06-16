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Los escenarios que se abren para el petróleo tras el acuerdo de paz entre Irán y EEUU, según LarrainVial

El gerente de asset allocation de LarrainVial Asset Management, Andrés Vicencio, estimó que si el cese al fuego se implementa con éxito el “fair value” del Brent se podría ubicar entre US$ 78 y US$ 82 por barril.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 13:25 hrs.

Irán EE.UU. estrecho de ormuz guerra Brent internacional José Tomás Rodríguez
<p>Los escenarios que se abren para el petróleo tras el acuerdo de paz entre Irán y EEUU, según LarrainVial</p>

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