Mallplaza lidera alza en capitalización bursátil, pero SQM y Banco de Chile mantienen primeros puestos

La cadena de centros comerciales avanzó 18,4% desde US$ 7.740 millones registrados al cierre de 2025. El aumento de capital y la incorporación de los activos en Perú le dieron liquidez al papel.

El IPSA, principal índice bursátil chileno, se encamina a cerrar un primer semestre en terreno positivo tras sortear la volatilidad que generó la guerra en Medio Oriente.

En este período, la capitalización bursátil de las empresas que componen el índice registró algunos cambios, aunque los grandes actores que le dan peso al IPSA se mantuvieron en el podio.

Al comparar el primer semestre de 2025 con igual período del presente año, SQM siguió liderando el ranking, con un market cap que aumentó desde US$ 19.700 millones a US$ 20.760 millones.

En segundo lugar se mantuvo Banco de Chile, que pasó de US$ 19.500 millones a US$ 19.740 millones.

Latam Airlines cerró el podio en el tercer lugar al subir desde US$ 15.540 millones a US$ 16.010 millones. En tanto, Falabella cayó al cuarto puesto tras retroceder desde US$ 17.490 millones a US$ 15.930 millones en el período; en el quinto lugar destacó Banco Santander, que avanzó desde US$ 14.870 millones a US$ 15.160 millones; y Bci llegó al sexto puesto al pasar de $ 14.160 millones a US$ 14.300 millones.

US$9 MIL MILLONES ES LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE MALL PLAZA A JUNIO.

Ganadores

Sin embargo, el principal cambio se produjo en la parte mediana de la tabla. Mallplaza saltó desde el puesto 11 al lugar 8 entre las mayores compañías del IPSA por capitalización bursátil, superando a Empresas Copec, Quiñenco y Cencosud.

El valor bursátil de Mallplaza pasó de US$ 7.740 millones al cierre de 2025 a US$ 9.170 millones este martes, un crecimiento total de 18,47% en el año.

“La principal razón detrás del cambio en términos de capitalización bursátil se debió a que tuvo un retorno importante y positivo durante el año pasado tras el proceso de aumento de capital y aumento del free float, después de que se incorporaron los activos de Falabella en Perú”, explicó el subgerente de renta variable de BICE Inversiones, Aldo Morales.

Lo anterior, “le dio un aumento importante en la liquidez al papel, lo que generó que consistentemente la compañía fuera teniendo un peso más relevante en los índices”, agregó.

Otro actor que también ganó terreno fue Parque Arauco, al escalar desde el puesto 17 al 16, con una capitalización que subió de US$ 3 mil millones a US$ 4.140 millones. Más abajo, Inversiones La Construcción (ILC) avanzó desde el lugar 22 al 20, mientras que Engie Energía Chile subió del puesto 24 al 23.

US$6.610 MILLONES ES LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE CENCOSUD A JUNIO.

Retrocesos

Cencosud fue una de las empresas que retrocedieron en el período: cayó del puesto 9 al 11 entre las mayores empresas del IPSA, bajando de US$ 9 mil millones a US$ 6.610 millones en market cap.

“Esta empresa ha estado más rezagada por su exposición al negocio de supermercados, una industria que enfrenta menor crecimiento en ventas, alta competencia y presiones relevantes en gastos, asociadas al sueldo mínimo, la ley de 40 horas y las tarifas eléctricas”, agregó Morales.

En el período también destacó la caída de Empresas Copec que pasó desde el lugar 8 al 9, con un valor bursátil que bajó desde US$ 10.180 millones a US$ 8.440 millones.

En tanto, CMPC retrocedió de US$ 3.920 millones a US$ 2.850 millones, mientras que Entel cayó de US$ 2 mil millones a US$ 1.170 millones.