Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

MBI recomienda "sobreponderar" Cencosud y calcula sobre 20% de potencial alcista en la bolsa chilena

La actualización llega en momentos en que las tensiones por el conflicto en Medio Oriente se han relajado significativamente, tras el acuerdo de paz firmado por EEUU e Irán.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 12:27 hrs.

CENCOSUD Acciones recomendación de acciones mercado bursatil mercados locales Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>MBI recomienda "sobreponderar" Cencosud y calcula sobre 20% de potencial alcista en la bolsa chilena</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ley miscelánea: Quiroz se abre a ajustes en invariabilidad a cambio de llevar impuesto corporativo a 22%
2
Mercados

Las fórmulas que impulsa el mercado para facilitar el acceso a la vivienda y destrabar el pie hipotecario
3
Empresas

Deportes Osorno deberá pagar US$ 56 mil a Colo-Colo tras fallo de la ANFP y arriesga la quiebra
4
Empresas

El actor Orlando Bloom es el nuevo embajador global de Casillero del Diablo y encabezará campaña internacional de la marca
5
Regiones

Ingevec e inmobiliaria regional Terranostra crean joint venture para desarrollar un proyecto de US$ 31 millones en La Serena
6
Regiones

Ancali prepara el salto al consumidor final y apuesta a vender leche con marca propia
7
Empresas

Codelco gana atractivo en el mercado, pero sus pares de la gran minería privada se financian más barato
8
Mercados

Dólar sube con fuerza y el cobre pierde más de 3% al inicio de la tarde por la aversión al riesgo generalizada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete