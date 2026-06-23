MBI recomienda "sobreponderar" Cencosud y calcula sobre 20% de potencial alcista en la bolsa chilena

La actualización llega en momentos en que las tensiones por el conflicto en Medio Oriente se han relajado significativamente, tras el acuerdo de paz firmado por EEUU e Irán.

MBI Corredores de Bolsa espera que la acción de Cencosud experimente un rebote importante en el transcurso de los próximos 12 meses.

La recomendación pasó de "neutral" a "sobreponderar", mientras el precio objetivo, si bien se redujo a $ 2.700, implica un potencial alcista de 24% desde los niveles en los que cotiza actualmente la acción.

El retailer de la familia Paulmann ha sido una de las empresas más castigadas del mercado local en el último tiempo: sus papeles han perdido un cuarto de su valor en el curso de este año, y llevan casi dos meses estancados en sus menores niveles desde finales de 2024.

"En nuestro modelo, ajustamos las proyecciones para cada país según los planes de inversión que mantiene la compañía, estableciendo una mirada cautelosa para ciertas geografías", detalló la intermediaria en su actualización.

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MBI es uno de los pocos agentes que tienen en estos momentos una recomendación de compra de las acciones de Cencosud, aunque en términos del target, varios actores apuntan aún más arriba. De hecho, el precio objetivo de consenso entre 10 analistas compilados por Bloomberg es de $ 2.974 por acción, lo que implica un upside de 38%.

El holding de los Paulmann facturó US$ 17.460 millones el año pasado, con utilidades netas de US$ 331 millones. MBI estima que los ingresos crecerán a cerca de US$ 19.200 millones anuales en 2026, y que al cierre del próximo año habrán ascendido a US$ 20.100 millones, con respectivas ganancias de US$ 637 millones y US$ 694 millones anuales.

El modelo también prevé que la inflación seguirá normalizándose en Argentina, que es la segunda geografía más relevante para Cencosud en términos de ingresos, mientras que en Ebitda ha quedado algo por debajo de Estados Unidos.

La actualización llega en momentos en que las tensiones por el conflicto en Medio Oriente se han relajado significativamente, tras el acuerdo de paz firmado por EEUU e Irán. El petróleo Brent cotizaba este martes en US$ 77 por barril, muy cerca de volver a los precios que se vieron justo antes del inicio de la guerra.