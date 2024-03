Mercados emergentes asoman como favoritos de los analistas internacionales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una serie de analistas del sector financiero internacional expusieron en el más reciente seminario de Compass (ver página 20), el que se llevó a cabo a pocos días de que la compañía anunciara su fusión con la brasileña Vinci Partners.

En la instancia, los expertos del mercado apuntaron a un claro favorito para 2024 y los próximos años: los mercados emergentes.

En su presentación, el consultor de NinetyOne, Michael Power, aseguró que es momento de prepararse “para los próximos cambios tectónicos en el Orden Económico Mundial”, con foco en Asia.

El analista añadió que “el mundo no occidental está empezando a renunciar a Estados Unidos, está desinvirtiendo en el país e invirtiendo cada vez más en Asia, en particular, me atrevería a decir, en el sector de los bonos”.

Y continuó: “Si le preguntas a personas de alto patrimonio del sudeste asiático qué están haciendo con sus excedentes, están invirtiendo en su propia región para dar oportunidades allá, lo que está creando un ecosistema de capital en la zona”.

El director y portafolio manager de Eastspring Investments, ​Navin Hingorani, concordó con esa visión. “Si no inviertes en tu propia economía, no vas a crecer en el futuro”, dijo en su intervención.

“Las economías de los mercados emergentes están en una posición mucho más saludable de lo que han estado en mucho tiempo, y las tasas de interés más altas no son un problema nuevo para ellos”, agregó.

Acciones

A nivel de renta variable, Hingorani ve valorizaciones atractivas y diversas en estos mercados, mientras que Estados Unidos presentaría un “alto riesgo de concentración y de valoraciones”.

Power también advirtió caídas en Wall Street, apuntando a que Apple seguiría a Tesla como la segunda de las “Siete Magníficas” en caer. “Al igual que Tesla, hace y vende una gran cantidad de productos en China, y ahora está encontrando una gran resistencia a sus productos allá”, alertó.

Además, el ejecutivo de Eastspring, señaló que las acciones de los mercados emergente históricamente han reaccionado bien a las recesiones de EEUU.

Con todo, los gestores de fondos globales estarían con una baja exposición al segmento, “con un 8% de subponderación frente al benchmark del MSCI”, apuntó Hingorani, con valor aproximado de US$ 2,5 billones (millones de millones) en activos.