Mosa sube a 38,8% su participación en Blanco y Negro tras la OPA con la que no consigue el control de la sociedad
El presidente de la sociedad concesionaria que gestiona Colo-Colo adquirió un 2,75% del capital de la Sociedad tras finalizada la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se extendió por un mes, lejos del objetivo total.
Noticias destacadas
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, subió en 2,75% su participación en la concesionaria que gestiona a Colo-Colo al finalizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que declaró exitosa, pese a que no logró el control en la sociedad y quedó lejos de la meta en medio de la oposición de otros accionistas.
"El Oferente declara exitosa la Oferta y acepta y adquiere para sí, la cantidad de 2.752.191 acciones Serie B de Blanco y Negro S.A”, informó en la mañana del lunes Inversiones Panitao Limitada, la firma de Mosa.
Mosa fijó el precio de $ 150 por cada acción de un máximo de 30.000.000 acciones de la serie B, con la que pretendía aumentar en un 30% su participación en Blanco y Negro, y asi, ser el máximo accionista de la sociedad para tener el control total.
Pero la adquisición del 2,75% de la sociedad estuvo lejos de que el oferente pretendía, ya que su participación finalizada la OPA llegó a un 38,8%.
“El Oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones Serie B de la Sociedad, representativas del 38, 813% del capital de la Sociedad, no alcanzando el control de la Sociedad”, finaliza el comunicado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, afirma: “Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría (…). No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete