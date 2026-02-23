Mosa sube a 38,8% su participación en Blanco y Negro tras la OPA con la que no consigue el control de la sociedad

El presidente de la sociedad concesionaria que gestiona Colo-Colo adquirió un 2,75% del capital de la Sociedad tras finalizada la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se extendió por un mes, lejos del objetivo total.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, subió en 2,75% su participación en la concesionaria que gestiona a Colo-Colo al finalizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que declaró exitosa, pese a que no logró el control en la sociedad y quedó lejos de la meta en medio de la oposición de otros accionistas.

"El Oferente declara exitosa la Oferta y acepta y adquiere para sí, la cantidad de 2.752.191 acciones Serie B de Blanco y Negro S.A”, informó en la mañana del lunes Inversiones Panitao Limitada, la firma de Mosa.

Mosa fijó el precio de $ 150 por cada acción de un máximo de 30.000.000 acciones de la serie B, con la que pretendía aumentar en un 30% su participación en Blanco y Negro, y asi, ser el máximo accionista de la sociedad para tener el control total.

Pero la adquisición del 2,75% de la sociedad estuvo lejos de que el oferente pretendía, ya que su participación finalizada la OPA llegó a un 38,8%.

“El Oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones Serie B de la Sociedad, representativas del 38, 813% del capital de la Sociedad, no alcanzando el control de la Sociedad”, finaliza el comunicado.