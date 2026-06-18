Plataforma de financiamiento Cordada prepara estrategia de bonos securitizados de deuda privada
La firma espera lanzar la nueva iniciativa durante el tercer trimestre, con una cartera base de US$ 250 millones.
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Como una etapa de maduración y consolidación definió respecto del presente de Cordada, el CEO y socio fundador de la plataforma de deuda privada, Andrés Prats.
La firma está presente en el mercado de financiamiento a empresas pequeñas y medianas de Chile, Perú y México desde 2019, y este año prepara el lanzamiento de su nueva estrategia de bonos securitizados en base a carteras de crédito privado.
“Buscamos darle a la deuda privada el estándar y la transparencia de la renta fija, y poder entrar un mercado (de capital disponible) que es 40 o 50 veces más grande, que nos va a permitir llegar a las compañías con tasas que se ajustan más a sus necesidades, y, por lo tanto, escalar de manera considerable las carteras”, destacó Prats a DF.
De esta manera, “los inversionistas van a poder comprar los bonos directo o a través de fondos, y eso con clasificación de riesgo doble, con el administrador maestro (del bono securitizado), y un custodio separado”, añadió.
“Buscamos darle a la deuda privada el estándar y la transparencia de la renta fija, y entrar un mercado que es 40 o 50 veces más grande”.
Asimismo, dio cuenta de la nueva estrategia de Cordada, que se estrenará durante el tercer trimestre. “Inicialmente vamos a partir con la base de US$ 250 millones, que es la base (de colocaciones) que tenemos hoy, y esto va a ir creciendo, la idea es que sea una plataforma permanente o revolving”, apuntó.
En cuanto a la composición de la cartera, afirmó que aún está en definición el origen de los créditos, mientras que está sobre la mesa traspasar los actuales préstamos a través de fondos privados (FIP) en que invierten diversas gestoras del mercado, a la estructura de un bono securitizado.
“La idea es invitar a que los inversionistas actuales, que son AGF como Toesca-Frontal Trust, se sumen a esta estructura más transparente y escalable”, reveló.
La maduración
La nueva estructura de securitizados es el último paso de una serie de movimientos que marcan la consolidación de la firma, señaló Prats.
Lo anterior, en un contexto en que su origen se vio ligado a Frontal Trust, entonces en manos de Andrés Echeverría: la gestora administró el FIP en que el family office Inversiones Torca, de Ignacio del Río, y la oficina del clan Gianoli, entre otros, entraron a la plataforma de deuda privada con un 85% de la propiedad, mientras que estructuró los únicos fondos públicos que invertían en las estrategias privadas de Cordada.
El primer paso fue la diversificación de fuentes de capital. Según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), hoy Cordada recibe inversiones de fondos de Fynsa, Link Capital, LarrainVial y Toesca-Frontal Trust.
Mientras que esta semana se reemplazó a la exAGF de Echeverría como la administradora del FIP que controla la firma, por Amicorp.
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