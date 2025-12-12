¿Qué ejecutivos capitalizaron el buen desempeño bursátil de las constructoras en 2025?
Mientras las acciones de Ingevec, Echeverría Izquierdo y Salfacorp más que duplicaban su valor en bolsa, sus principales accionistas decidieron vender paquetes millonarios y reorganizar participaciones.
El año 2025 fue el período del repunte de las acciones de las empresas constructoras. Ingevec y Echeverría Izquierdo (EISA) encabezan el alza, con retornos que se acercan a triplicar su valor inicial en el año, mientras que SalfaCorp más que duplicó su precio en bolsa.
Más atrás del ranking, pero con saltos muy significativos, aparecen Besalco y Socovesa, con avances cercanos al 100%, y Moller, Manquehue y Paz Corp que también acumulan subidas del orden de 50% o más en el período.
En medio de este buen momento, dueños, sociedades ligadas al controlador y altos ejecutivos de las empresas movieron sus fichas. En total, personas relacionadas de seis firmas -Salfacorp, EISA, Ingevec, Socovesa, Paz Corp y Moller- transaron cerca de $ 10.942 millones en acciones.
Sin contar los aumentos de capital de Moller y las fusiones internas en Socovesa, los accionistas de estas seis constructoras retiraron del mercado más del doble de lo que invirtieron en 2025.
El último gran movimiento fue informado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el viernes pasado, cuando Inversiones y Asesorías Génesis vendió el 0,65% de su participación en Ingevec -en un paquete de 7 millones de acciones- por un monto de $ 1.000.123.506. Hasta ahora, la operación más grande al interior de la compañía durante 2025.
En montos, la constructora que más vendió fue Ingevec, con $ 1.463.752.530 en papeles de personas relacionadas. Le siguen Salfacorp, con cerca de $ 1.182.792.208; luego Paz Corp, con operaciones por $ 1.019.586.455 concentradas en una serie única, equivalente al 0,7% de su propiedad de Inversiones Globus; Socovesa con $ 910.776.589; y, más atrás, EISA con $ 189.579.652 en ventas accionarias.
Los grandes vendedores
La reciente operación en Ingevec también ha sido de las más grandes en el terreno del insider trading. A los movimientos internos de la compañía también se suman las operaciones realizadas por el gerente general de la inmobiliaria, José Antonio Correa, quien vendió 4.960.294 de acciones por $ 457.913.827.
En Salfacorp el ejecutivo Juan Irarrázaval, a través de la sociedad Elisa S.A, cedió más de 800 mil títulos por $ 671.000.004.
En el caso de EISA, también destaca el gerente corporativo, Cristian Saitua, quien enajenó 242.551 acciones por $ 74.888.637.
En Socovesa, descontando la fusión interna entre sociedades del controlador, el principal vendedor fue Inversiones Sancho -sociedad ligada al vicepresidente del directorio de la compañía René Castro- con 5 millones de acciones vendidas por $ 355.793.053
Moller, en cambio,no registró ventas clásicas de ejecutivos, sino una operación especial de aumento de capital.
