Cobre alcanza máximo histórico en registros de Cochilco en medio de presiones en la oferta del metal rojo

Incidentes en minas que han mermado la producción y recortes en las proyecciones elevan el precio del commodity. El alza continuaría en el mediano plazo.

Un hito relevante para el mercado destacó este jueves el Ministerio de Minería. Se trata de una nueva marca histórica de precios del cobre.

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio del metal rojo alcanzó un valor spot de US$ 4,93 la libra, un máximo histórico en su registro, que compila los precios de la segunda rueda matinal de la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés).

En el año, acumula un alza de 25,1% y promedia US$ 4,34 la libra.

Las razones

A través de su cuenta de “X”, la cartera de minería lo atribuyó a dos principales razones.

La primera, la disminución de la oferta esperada para este año, debido a la interrupción de la producción en tres de las minas más importantes del mundo.

También apuntaron a la depreciación del dólar durante las últimas semanas, lo que ha estimulado la demanda internacional por el cobre.

El analista de mercado e industria senior de Plusmining, Juan Cristóbal Ciudad, explicó que “la oferta global continúa restringida, afectada por disrupciones y situaciones operativas en importantes minas, como por ejemplo los accidentes en El Teniente o más recientemente en Grasberg (derrumbe en la segunda mayor mina del mundo), o la reciente rebaja en la proyección de producción de Quebrada Blanca, junto a la falta de nuevos proyectos de gran escala en los últimos años”.

Según Cochilco, el incidente en El Teniente redujo la producción de cobre de Codelco un 25 % en agosto.

Para el analista senior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), Cristián Cifuentes, más allá de los incidentes, “este ambiente se viene observando desde que las proyecciones de producción de mediano plazo daban señales de una baja oferta y una gran demanda en relación a las necesidades de cobre producto de la transición energética, lo que ha vuelto bastante volátil las reacciones del mercado”.

Al igual que el Ministerio de Minería, Ciudad también abordó el efecto del billete verde. “Una tendencia del dólar a debilitarse, junto con expectativas de un ciclo monetario más expansivo y posibles bajas de tasas de interés, ha favorecido el apetito (por commodities)”, señaló.

Escenario de mediano plazo

Los eventos aún serían recientes para especular respecto del precio del commodity. “Lo único que está claro es que existen problemas de oferta este año y el próximo, por ende es complejo definir si se mantendrá el alza en el mediano plazo”, apuntó Cifuentes.

En tanto, Ciudad prevé que la estrechez entre producción y demanda se mantenga, “o incluso derive en déficits moderados hacia la segunda mitad de la década, especialmente si la puesta en marcha de nuevos proyectos se retrasa o acontezcan nuevas disrupciones operacionales”.

“Este escenario sugiere que el precio podría mantenerse en niveles elevados, aunque con mayor volatilidad también por el contexto macroeconómico, financiero y geopolítico”, aclaró.