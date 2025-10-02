El cobre alcanza un máximo de más de un año en Londres debido a las interrupciones y las perspectivas de la Fed

Los futuros de referencia en la Bolsa de Metales de Londres superaron los US$ 10.500 por tonelada -equivalente a US$ 4,76 por libra- por primera vez desde mayo de 2024.

El precio del cobre en Londres alcanzó su nivel más alto en más de un año, ya que los inversionistas sopesan las interrupciones del suministro global y la posibilidad de que las tasas de interés más bajas impulsen la demanda del metal industrial.

Los futuros de referencia en la Bolsa de Metales de Londres superaron los US$ 10.500 por tonelada -equivalente a US$ 4,76 por libra- por primera vez desde mayo de 2024. La declaración de fuerza mayor de Freeport-McMoRan Inc. en la gigantesca mina Grasberg en Indonesia fue solo el último de una serie de contratiempos en el suministro, desde Sudamérica hasta África, que han contribuido al repunte del cobre.

Mientras tanto, las cifras de empleo privado en EEUU han reforzado las apuestas a que la Reserva Federal bajará las tasas de interés. El informe de ADP, que adquirió mayor relevancia debido a que el cierre del gobierno estadounidense podría retrasar la publicación de otros datos de empleo, mostró que las nóminas cayeron inesperadamente en septiembre.

El cobre ha ganado un 19% este año.

Las tasas de interés más bajas tienden a respaldar las materias primas al impulsar el consumo y debilitar el dólar, lo que las hace más asequibles para los compradores que utilizan otras monedas. El indicador Bloomberg del dólar bajó levemente por quinto día consecutivo el jueves.