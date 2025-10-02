El cobre alcanza un máximo de más de un año en Londres debido a las interrupciones y las perspectivas de la Fed
Los futuros de referencia en la Bolsa de Metales de Londres superaron los US$ 10.500 por tonelada -equivalente a US$ 4,76 por libra- por primera vez desde mayo de 2024.
Noticias destacadas
El precio del cobre en Londres alcanzó su nivel más alto en más de un año, ya que los inversionistas sopesan las interrupciones del suministro global y la posibilidad de que las tasas de interés más bajas impulsen la demanda del metal industrial.
Los futuros de referencia en la Bolsa de Metales de Londres superaron los US$ 10.500 por tonelada -equivalente a US$ 4,76 por libra- por primera vez desde mayo de 2024. La declaración de fuerza mayor de Freeport-McMoRan Inc. en la gigantesca mina Grasberg en Indonesia fue solo el último de una serie de contratiempos en el suministro, desde Sudamérica hasta África, que han contribuido al repunte del cobre.
Mientras tanto, las cifras de empleo privado en EEUU han reforzado las apuestas a que la Reserva Federal bajará las tasas de interés. El informe de ADP, que adquirió mayor relevancia debido a que el cierre del gobierno estadounidense podría retrasar la publicación de otros datos de empleo, mostró que las nóminas cayeron inesperadamente en septiembre.
El cobre ha ganado un 19% este año.
Las tasas de interés más bajas tienden a respaldar las materias primas al impulsar el consumo y debilitar el dólar, lo que las hace más asequibles para los compradores que utilizan otras monedas. El indicador Bloomberg del dólar bajó levemente por quinto día consecutivo el jueves.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete