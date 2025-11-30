La OPEP+ mantiene sin cambios el nivel de su oferta de petróleo

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.



Los recortes vinculantes introducidos a fines de 2022, que suman 2 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, se mantienen "hasta el 31 de diciembre de 2026", tal y como se había decidido en la anterior conferencia ministerial, confirmaron los ministros del sector de los 22 'petroestados' de la alianza en su declaración final, publicada en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



La decisión, sancionada en una teleconferencia, no incluye los eventuales aumentos del bombeo que podrían pactar ocho de sus miembros, dado que estas naciones aspiran a terminar de devolver al mercado los barriles que retiraron en 2023 y 2024 de forma voluntaria para apuntalar los precios.



Se trata de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que desde el pasado abril vienen pactando, mes a mes, aumentos mensuales de su bombeo. El último, de 137.000 barriles diarios (bd), entra en vigor mañana.



En total, si cumplen con lo acordado, en diciembre habrán incrementado sus suministros en unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo (mbd), lo que supone cerca de un 2,8 % de la producción mundial.



Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles diarios para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2,2 mbd y otra de 1,65 mbd), pero en su último encuentro decidió "pausar" los aumentos durante el primer trimestre de 2026, medida que confirmó hoy, en una reunión telemática celebrada por separado.



"Los ocho países participantes reafirmaron su decisión del 2 de noviembre de 2025 de pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026", señalaron los ministros de 'los ocho' en su comunicado.



Con respecto a los volúmenes que aún mantienen recortados voluntariamente, afirman en su nota que "podrían ser devueltos parcial o totalmente", siempre de forma gradual, y "dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado", y que seguirán reuniéndose cada mes para evaluar la situación y eventualmente reajustar las cuotas de las extracciones.



Insistieron en "la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar suspendiendo o revirtiendo los ajustes voluntarios adicionales de la producción" y convocaron para el 4 de enero un nuevo encuentro.



Los aumentos del bombeo aplicados este año han supuesto un giro estratégico de la alianza, destinado a recuperar parte de la cuota de mercado perdida por los recortes, y han contribuido a la tendencia bajista del precio del crudo, alejado ya de los picos de más de US$ 80 registrados a comienzos de año.



Según los analistas, los barriles adicionales de la OPEP+ han avivado el temor a que la oferta supere a una demanda debilitada, en un sector marcado por una gran incertidumbre debido a varios conflictos geopolíticos, desde la invasión rusa de Ucrania hasta las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.



El barril de Brent cerró el viernes la última sesión de noviembre a US$ 63,20 y el WTI a US$ 58,55 , ambos con ligeros retrocesos que se suman a las fuertes caídas registradas a comienzos de semana ante la posibilidad de avances en un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú que pudiera derivar en un levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia.



La próxima conferencia ministerial de toda OPEP+ (OPEP y aliados) tendrá lugar el 7 de junio de 2026.



Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por doce países.



En 2016, el grupo acordó cooperar con otros diez países, entre ellos, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+.