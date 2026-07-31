¿El peso chileno dejará atrás el castigo de julio? Fue la tercera moneda que más subió en el mundo tras la mantención de tasas de la Fed

En la semana, el peso chileno se instaló en el tercer lugar del ranking mundial de monedas frente al dólar, con un retorno total de 2,23%, solo detrás del yen japonés (2,88%) y del peso colombiano (2,55%), según datos de Bloomberg.

El giro es llamativo para una divisa que hace apenas dos semanas corría desde atrás en la región. El repunte llegó, además, en un año en que el peso ha quedado rezagado frente a sus pares. La moneda colombiana acumuló una apreciación de 21% en 2026 (la mayor entre las emergentes), seguido del real brasileño con 8% y del peso mexicano con 3,8%, según Credicorp Capital, mientras que el peso argentino fue la única divisa de la región que retrocedió en el año, con una caída cercana a 2,7%.

El movimiento en favor del peso chileno se apuntaló el miércoles, cuando la Reserva Federal (Fed) optó por mantener su tasa de referencia de 3,5 % - 3,75 % por quinta reunión consecutiva. El peso llegó a ese rebote después de haber sido el más castigado de la zona, que lo llevó a acercarse a los $ 950 en la semana del 17 de julio. Mientras que, al cierre de esta nota, se ubicaba entorno a $ 929.

El dólar vivió su peor semana

El viento a favor vino de afuera. El dólar se encaminó a su peor semana en tres meses, con una caída de 1,2% en el índice dollar spot de Bloomberg en cinco días, ante la preocupación de que la Fed no actuara con suficiente contundencia para contener la inflación.

El nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, enfrentó un intenso escrutinio luego de que sus declaraciones avivaran los temores de que el banco central postergue el alza de tasas, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo llegaron a tocar su nivel más alto desde 2007.

La caída simultánea de los bonos y del dólar "se percibe como algo muy propio de los mercados emergentes", afirmó el director general de Gavekal Wealth, Randhir Prakash.

A la presión, también se sumó la intervención de las autoridades japonesas para reforzar el yen, que llegó a apreciarse 3,3% ayer.

Moderación tras el rebote

“Veo el movimiento reciente como una reversión parcial de la sobrerreacción que había experimentado el peso. De hecho, estimo una depreciación cercana a 2% por sobre lo que indican los fundamentales. Los datos económicos de Estados Unidos conocidos ayer y el debilitamiento posterior del dólar global permitieron una apreciación, pero el escenario externo continúa siendo volátil ante la persistencia de riesgos geopolíticos”, dijo a DF la economista de Bice Inversiones, Marcela Calisto.

Además, proyectó una convergencia hacia los $ 880 a fin de año, siempre que no persista el conflicto en Medio Oriente y el petróleo se alinee con los futuros.

Por su parte, el subgerente de estrategia de Bci, Alexis Osses, apuntó al efecto refugio que llevó al dólar a acercarse a los $ 950 y a la falta de flujos hacia Chile, ya que, según explicó, los inversionistas extranjeros prefirieron a Brasil y Colombia por sus tasas altas:

“Ir subiendo la tasa de política monetaria para combatir la inflación permite que esas monedas se fortalezcan, y ahí se genera un efecto de carry trade entre economías. Eso puede haberlas beneficiado, e incluso las seguirá beneficiando si mantienen tasas más altas (...) Chile, en cambio, no ha fortalecido tasa, se ha mantenido y sigue a la expectativa de recorte”, afirmó Osses.

En tanto, un informe Credicorp Capital de este jueves, se alineó con este argumento y advirtió que el mercado siguió ajustando su lectura de Warsh, cuyo estilo de "forward guidance" limitado mantuvo elevada la incertidumbre sobre la trayectoria de tasas.

"Los inversionistas extranjeros continúan apostando contra el peso chileno en niveles no vistos en varios años. Coincidiendo con el inicio del conflicto en Medio Oriente, las posiciones offshore contra la moneda pasaron desde aproximadamente US$ 3 mil millones a cerca de US$ 18 mil millones, reflejando la percepción de vulnerabilidad del peso chileno ante mayores precios de la energía, un posible deterioro de la cuenta corriente y una moderación del optimismo posterior a las elecciones presidenciales", indicó el reporte.

La firma sostuvo que los fundamentos de mediano plazo siguieron siendo favorables (cobre estructuralmente alto y mejores perspectivas de inversión) y proyectó un dólar en $ 920 para diciembre y en $ 870 para 2027.

Finalmente, el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, reforzó el factor minero. “El precio del cobre igual se ha mantenido bastante fuerte y alto, impulsado principalmente por el desarrollo de la de la inteligencia artificial, que demandaría también más servidores y más demanda del mineral. Y eso también está ayudando a que el peso chileno", concluyó.