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¿El peso chileno dejará atrás el castigo de julio? Fue la tercera moneda que más subió en el mundo tras la mantención de tasas de la Fed

Rentó 2,23% en la semana frente al dólar, superada solo por el yen japonés y el peso colombiano.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 13:19 hrs.

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<p>¿El peso chileno dejará atrás el castigo de julio? Fue la tercera moneda que más subió en el mundo tras la mantención de tasas de la Fed</p>

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