El bitcoin pierde atractivo frente a las acciones de IA y se desploma por debajo de US$ 60.000 por primera vez desde la victoria de Trump en 2024
El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo de más de US$ 126.000 en octubre del año pasado y ahora vale menos que cuando Trump, favorable a las criptomonedas, volvió a la Casa Blanca.
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El bitcoin cayó por debajo de los US$ 60.000 por primera vez desde octubre de 2024, prolongando su declive, pasando de ser la criptomoneda favorita del mercado tras la reelección del presidente estadounidense Donald Trump a una víctima de un panorama especulativo en constante cambio.
La criptomoneda más grande se desplomó hasta un 6,2%, situándose en US$ 59.632 el viernes durante la sesión bursátil de Nueva York. El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo de más de US$ 126.000 en octubre del año pasado y ahora vale menos que cuando Trump, favorable a las criptomonedas, volvió a la Casa Blanca.
Esta última caída se debió a una combinación de factores: la retirada de fondos de los fondos cotizados vinculados al bitcoin, la reanudación de las tensiones geopolíticas y la creciente preocupación por la sostenibilidad de una de las fuentes de demanda más importantes del mercado.
Strategy Inc., la firma de Michael Saylor, que contribuyó a impulsar el último mercado alcista con sus compras a gran escala del bitcoin, se ha convertido en un punto clave para la creciente preocupación por el modelo de tesorería de activos digitales tras anunciar esta semana una inusual venta del token.
El panorama general también se está volviendo menos favorable para el sector. Durante gran parte de la última década, las criptomonedas ocuparon un lugar privilegiado en la economía de riesgo. Hoy, el dinero que antes fluía casi automáticamente hacia las criptomonedas se está distribuyendo entre una gama más amplia de activos especulativos, mientras que la inteligencia artificial acapara la atención como la tecnología más novedosa.
"Durante mucho tiempo, las criptomonedas fueron la inversión estrella que obsesionaba a Silicon Valley y a las instituciones, y la IA la desplazó", declaró por teléfono Michael Antonelli, estratega de mercado de Baird. "Es tan sencillo como eso: la IA la desplazó como la tendencia de inversión más atractiva".
Las acciones de IA se han convertido en la principal inversión de crecimiento del mercado, disminuyendo el atractivo del bitcoin. Por otro lado, los inversores minoristas están invirtiendo grandes sumas en opciones a corto plazo y mercados de predicción, e incluso entre los activos digitales, las stablecoins y los llamados futuros perpetuos están atrayendo la atención que, en ciclos anteriores, probablemente se habría dirigido al bitcoin.
Las criptomonedas más pequeñas también cayeron junto con el bitcoin el viernes. Ether cayó hasta un 12,8% el viernes, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2025, mientras que XRP, Solana y Dogecoin cayeron más del 5%.
Efecto Trump
Esta caída se produce en lo que debería haber sido un momento de triunfo para la industria de las criptomonedas.
La administración Trump ha ayudado a las criptomonedas a conseguir muchas de las victorias que la industria tardó casi una década en alcanzar: un presidente comprensivo, reguladores más favorables, aceptación institucional y un marco legislativo que trata cada vez más a los activos digitales como parte integral del sistema financiero. Sin embargo, en lugar de desatar una nueva ola de demanda, estos hitos han coincidido con una de las mayores caídas de Bitcoin en años.
El máximo histórico del bitcoin se produjo días antes de que el mercado de criptomonedas entrara en una prolongada venta masiva, impulsada por miles de millones de dólares en apuestas liquidadas que hicieron que el mercado fuera frágil. El conflicto en Irán empeoró el apetito de los inversores por los activos de riesgo, dejando al bitcoin relegado mientras las acciones se disparaban gracias a los avances de la IA.
Mientras tanto, la renovada preocupación por la inflación ha beneficiado más al oro que al bitcoin, socavando su estatus como protección contra la inflación. La promesa de la adopción institucional ha dado paso a dudas sobre si los mayores compradores podrán seguir expandiendo sus posiciones al ritmo que los inversores esperaban.
"Si el oro compite con el dólar estadounidense, entonces el bitcoin compite efectivamente con la liquidez global", afirmó Dean Chen, analista del exchange de criptomonedas Bitunix. "Cuando los mercados creen cada vez más que las tasas de interés altas persistirán durante más tiempo y que el costo del capital se mantendrá elevado, los inversionistas reducen naturalmente sus asignaciones a activos que no generan rendimientos".
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