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El bitcoin pierde atractivo frente a las acciones de IA y se desploma por debajo de US$ 60.000 por primera vez desde la victoria de Trump en 2024

El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo de más de US$ 126.000 en octubre del año pasado y ahora vale menos que cuando Trump, favorable a las criptomonedas, volvió a la Casa Blanca.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 15:46 hrs.

Bitcoin Criptomonedas Acciones mercados internacionales
<p>La criptomoneda más grande se desplomó hasta un 6,2%, situándose en US$ 59.632 este viernes.</p>

La criptomoneda más grande se desplomó hasta un 6,2%, situándose en US$ 59.632 este viernes.

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