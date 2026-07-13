Nuevo sistema de negociación de acciones de nuam parte el 20 de julio
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El holding bursátil regional nuam, que comprende a las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá, anunció este lunes que, a partir del 20 de julio, iniciará oficialmente las operaciones en la nueva infraestructura tecnológica para la negociación del mercado de renta variable en Chile.
“La implementación de esta infraestructura es parte de la estrategia de modernización tecnológica en el marco del proceso de integración bursátil regional impulsado por nuam, incluye un nuevo motor de calce y una nueva pantalla de negociación, alineados con estándares tecnológicos internacionales”, sostuvo la empresa.
En detalle, se iniciarán las nuevas versiones de los manuales de operaciones en acciones, cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos, fijación de precios de cierre oficial, oro y plata físicos, y del reglamento de la Bolsa de Santiago.
Dichos manuales fueron “aprobados por la Comisión para el Mercado Financiero, cuyas reglas han sido armonizadas con las reglas de negociación de renta variable de las bolsas de valores de Colombia y Lima”, explicó nuam.
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