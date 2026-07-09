Exsuper de Pensiones, Osvaldo Macías y propuesta de régimen de inversión: “Es muy perjudicial para las potenciales AFP entrantes”

El otrora regulador de la industria previsional advirtió, además, de que con esta propuesta las AFP tendrán poco espacio para diferenciarse.

Osvaldo Macías se tomó casi una semana para analizar en detalle la norma en consulta del nuevo régimen de inversión para los fondos previsionales que emitió la Superintendencia de Pensiones, organismo que él encabezó durante una década hasta su salida en marzo de este 2026.

Su evaluación es clara. En general, considera positiva la propuesta y valora que el régimen se actualice y baje la cantidad de límites de inversión, pasando de los más de 100 existentes a poco más de 50.

Sin embargo, según la exautoridad, hay elementos clave que apuntan en contra de lo que estableció la reforma de pensiones y que se deberían resolver, como por ejemplo, la mayor competencia.

“La Superintendencia de Pensiones y el Consejo Técnico de Inversiones han hecho un muy buen trabajo. La Superintendencia tiene equipos muy competentes y lo ha demostrado. Ha publicado un buen régimen de inversiones, pero que es bastante mejorable”, señaló Macías, quien está evaluando enviar comentarios al proceso de consulta.

“El régimen está bien estructurado, pero se requieren cambios paramétricos importantes para corregir algunas deficiencias que este tiene”, agregó.

- ¿Qué le parecieron las carteras de referencia que estableció la propuesta?

- Para los activos tradicionales, el régimen de inversión incorporó benchmarks mundialmente conocidos y utilizados en todos los mercados, que no son ninguna sorpresa y que, más allá de que siempre se pueden perfeccionar, en general, son replicables y observables.

- ¿Y en el caso de los activos alternativos?

- Creo que el gran problema está en los activos alternativos. Lo que la superintendencia señala es que, a diferencia del caso de los activos tradicionales, en donde se utilizará una cartera de referencia exógena, para los alternativos se planteó una endógeno, que va a construir la superintendencia a partir de las carteras de activos alternativos de las AFP actuales. Eso, indudablemente, es muy perjudicial para las potenciales AFP entrantes.

- ¿Por qué?

- Los potenciales entrantes no pueden replicar esa cartera. Los activos alternativos no se pueden comprar en la bolsa y replicarlos de un día para otro. Son programas a los cuales han accedido las AFP existentes, que están operando en esto hace nueve años, y que están en diferentes etapas de maduración.

Entonces, una nueva AFP no puede replicar ese benchmark, no es replicable ni observable. Además, los activos alternativos no son valorables a precio de mercado, porque no se transan. Un entrante va a tener que acceder a nuevos proyectos seguramente, lo que implica mucha inversión inicial y que los réditos se verán en varios años más.

“Mi percepción es que, aparte de los objetivos fundamentales, que son rentabilidad, seguridad, riesgo y pensión, también se está incorporando un equilibrio de tal manera de no provocar grandes movimientos en el mercado de capitales local (...). Pero es importante, porque no hemos visto que impactos en el mercado de capitales local puede afectar a los fondos de pensiones”.

- ¿Puede perjudicar a una AFP más nueva, como UNO?

- Las AFP existentes también tienen realidades distintas, porque entraron en distintos momentos a la inversión en activos alternativos. Entonces, entre incumbentes también hay problemas, pero el caso extremo es para una que no ha entrado y quiera hacerlo.

Es absolutamente inconveniente y creo que va contra de uno los objetivos de la reforma, que es justamente crear las condiciones para que haya más competencia en el mercado. Este es un punto que es crucial y es uno de los aspectos más importantes que hay que mejorar de la propuesta de régimen.

- ¿Qué le parece que sean las AFP las que definan su benchmark, lo que fue valorado por el presidente de la asociación?

- La ley es bastante clara. Deja la posibilidad de que haya portafolios endógenos y exógenos, y que los benchmark sean definidos por el régimen o sean definidos por las AFP o que haya componentes híbridos.

En mi opinión, creo que era mejor un componente híbrido: un portafolio de referencia definido por la por el régimen de inversión y un portafolio de referencia definido por la AFP y que el afiliado elija.

Lo que se hizo en la propuesta de régimen es dejar que sean definidas por las propias AFP. Sin embargo, pone varias restricciones para la conformación de esas carteras de referencia. Ya que no se optó por el camino intermedio, creo que en términos prácticos es mejor mantener lo que la superintendencia hizo, pero se requieren cambios importantes.

- ¿Qué implica eso?

- Los resguardos son tan fuertes que, en la práctica, es muy poco lo que se pueden diferenciar las AFP. O sea, se dice que lo puede hacer la AFP, pero el régimen define parte importante del portafolio.

Creo que ya se tomó la opción de que las administradoras sean las que diseñen el portafolio, debe ser así, con resguardos, por supuesto, pero que no tan fuertes. Este es un punto importante que hay que corregir.

- ¿Cómo se corrige?

- En la asignación estratégica o asset allocation, la superintendencia establece 10 rangos de límites, establece límites mínimos y máximos, entre los cuales se puede mover la AFP. Esas bandas de límites que estableció el regulador son muy estrechas. Entonces, ahí creo que esos límites, ese rango, hay que ensancharlo y darle más posibilidades a las AFP.

Impacto en el mercado

- ¿Es conservadora la composición de los fondos generacionales?

- De lo que se trata es que en el ciclo de vida de los fondos generacionales, esto es que la persona, a medida que va transitando de fondo cuando va cumpliendo años, va bajando la inversión en activos de mayor riesgo, en renta variable, fundamentalmente.

Esa baja, mientras más pronto se produzca, disminuye el riesgo, pero reduce la rentabilidad esperada. Con la propuesta se empieza a bajar alrededor de los 40 años y creo que eso muy pronto. Está muy conservador.

- ¿Cuándo debería comenzar a bajar la inversión en ese tipo de activos?

- Creo que no debiera empezar a bajar antes de los 45 años. Hay que extender la renta variable para que pueda haber más rentabilidad. Es posible -pero no lo sé- que lo que se esté haciendo es mirar también el efecto en el mercado de capitales.

- El fondo inicial puede invertir menos renta variable que el fondo A, que es el más riesgoso en la actualidad. ¿Observa lo mismo?

- Va en la misma dirección. Hoy, el fondo A puede adquirir el 80% de activos de renta variable. Los límites que la superintendencia puso para el fondo inicial implican que para activos tradicionales, acciones que se transan en bolsas locales o extranjeras, instrumentos locales o extranjeros, apenas puede alcanzar un poco más de 70%, y eso también es muy bajo.

- ¿Es una propuesta que busca maximizar los retornos para tener una mejor pensión o también incorpora un componente de cuidado hacia el mercado?

- Mi percepción es que, aparte de los objetivos fundamentales, que son rentabilidad, seguridad, riesgo y pensión, también se está incorporando un equilibrio de tal manera de no provocar grandes movimientos en el mercado de capitales local.

Creo que para allá apunta el tema, pero es importante, porque hemos visto que impactos en el mercado de capitales local puede afectar a los fondos de pensiones.

Por lo tanto, el régimen de inversión debe preocuparse de eso. Sin embargo, es posible hacer cambios de tal manera que los portafolios sean más diferenciados, ensanchando las bandas de límites máximos y mínimos que definió la Superintendencia.

Número de fondos generacionales

- Antes de dejar el cargo, usted presentó una propuesta preliminar con 15 fondos. La propuesta actual contiene 10.

- Lo que plantea el régimen es que existan fondos generacionales. Estos fondos generacionales es el mínimo que considera la ley, que señala que al menos deben ser 10, que es lo que estableció la superintendencia.

Yo creo que a futuro debiesen ser más de 10, porque mientras más fondos generacionales hay, existe una mayor granularidad en la construcción de los fondos. Es decir, hay cohortes de edad más ajustadas y, por lo tanto, se pueden construir portafolios más precisos.

Sin embargo, también hay una ventaja entre menos fondos, que operacionalmente es más fácil de manejar y la diversificación es más fácil de construir. Me parece que, de todos modos, está bien la propuesta y yo no innovaría en ese punto por ahora.