Fin de una era: Alejandro Bezanilla dejará su cargo como gerente general de AFP Habitat
Tras 20 años de trayectoria en la firma, se comunicó que se mantendrá como CEO hasta el 31 de diciembre y "quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente".
Noticias destacadas
Con sorpresa recibió el mercado previsional la decisión de que el directorio de AFP Habitat y el actual gerente general de la firma, Alejandro Bezanilla, dejará su posición como CEO el próximo 31 de diciembre.
La compañía informó que Bezanilla -quien ingresó a Habitat en diciembre de 2005- seguirá como director de Colfondos (Colombia) y "quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente", al igual que su reemplazante en la gerencia general de AFP Habitat.
"En estos siete años liderando la compañía, Alejandro fue clave para proyectar el liderazgo histórico de AFP Habitat, consolidándola como la administradora referente de la industria al posicionarla como la mayor administradora de actuvos tanto en ahorro obligatorio como también voluntario", estableció el hecho esencial enviado esta tarde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), firmado por el fiscal de la firma, José Miguel Valdés.
Antes de ser CEO de la administradora se desempeñó como gerente de inversiones.
En desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer TAG fuera de la RM: vecinos de Concepción se resisten al telepeaje y congestión regresa a la Ruta 160 tras inicio de los cobros
Desde la empresa Concesionaria Puente Industrial estimaron que esta mañana, hasta las 10:00 AM, se registró una baja de entre 20% y 30% en el tránsito sobre el viaducto, que estaba habilitado en marcha blanca desde septiembre, lo que se habría visto reflejado en un aumento de vehículos en la Ruta 160 a niveles similares a la apertura de las obras.
¿Más ramas socias o aliados estratégicos? El debate que aterrizó en la Confederación de la Producción y del Comercio
La actual presidenta de la entidad, Susana Jiménez, ha socializado el tema con los gremios. Hasta el momento, hay apertura a analizarlo, pero con ciertas observaciones.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete