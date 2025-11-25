Fin de una era: Alejandro Bezanilla dejará su cargo como gerente general de AFP Habitat

Tras 20 años de trayectoria en la firma, se comunicó que se mantendrá como CEO hasta el 31 de diciembre y "quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente".

Con sorpresa recibió el mercado previsional la decisión de que el directorio de AFP Habitat y el actual gerente general de la firma, Alejandro Bezanilla, dejará su posición como CEO el próximo 31 de diciembre.

La compañía informó que Bezanilla -quien ingresó a Habitat en diciembre de 2005- seguirá como director de Colfondos (Colombia) y "quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente", al igual que su reemplazante en la gerencia general de AFP Habitat.

"En estos siete años liderando la compañía, Alejandro fue clave para proyectar el liderazgo histórico de AFP Habitat, consolidándola como la administradora referente de la industria al posicionarla como la mayor administradora de actuvos tanto en ahorro obligatorio como también voluntario", estableció el hecho esencial enviado esta tarde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), firmado por el fiscal de la firma, José Miguel Valdés.

Antes de ser CEO de la administradora se desempeñó como gerente de inversiones.

En desarrollo...