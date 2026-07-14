Fondos generacionales: desempeño en México llegó hasta 7% en los últimos cinco años

Según la vicepresidenta ejecutiva de FIAP, Karol Fernández, la experiencia internacional sugiere que el nuevo esquema puede mejorar la relación riesgo-retorno, pero no garantiza una mayor rentabilidad en cualquier contexto.

A inicios de este mes, la Superintendencia de Pensiones publicó en consulta su propuesta de nuevo régimen de inversión para los fondos previsionales, que incorpora el reemplazo del actual esquema de multifondos por uno basado en fondos generacionales o targets funds.

Chile no es el primer país en adoptar los fondos generacionales. Según un informe elaborado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FIAP), hay seis jurisdicciones de referencia: México, Estados Unidos y el Reino Unido -los casos más comparables-, además de Hong Kong, Canadá y Australia.

“La experiencia internacional sugiere que los fondos generacionales pueden mejorar la relación riesgo-retorno, pero no garantiza por sí sola una mayor rentabilidad en cualquier contexto”, advirtió a DF la vicepresidenta ejecutiva de FIAP, Karol Fernández.

5,21% de rentabilidad nominal anualizada a cinco años logró el esquema de multifondos en méxico, a noviembre de 2019.

México, Reino Unido y EEUU

Al igual que la propuesta del regulador local, México opera desde diciembre de 2019 con 10 fondos generacionales, definidos por año de nacimiento. Este país fue el primero en adoptar este modelo de inversión de fondos de pensiones en América Latina.

Con los datos del regulador mexicano a diciembre de 2025, el estudio de FIAP detectó que la rentabilidad nominal anualizada a cinco años de los fondos generacionales promedió 7,03%, frente al 5,21% que anotó el anterior esquema de multifondos en el mismo horizonte de medición, a noviembre de 2019.

Ello reflejó una diferencia de 1,82 punto porcentual, es decir, una brecha superior a la que se observó frente al cierre de 2024, cuando fue de 1,22 punto porcentual.

En el caso de los fondos generacionales del Reino Unido, llamados “NEST”, funcionan con un fondo por año de retiro. Según datos a diciembre de 2025, los fondos con fecha objetivo 2040, 2045 y 2050 registraron una rentabilidad anualizada a cinco años de 8,1%, 8% y 8%, respectivamente.

En tanto, los fondos 2030 y 2035 anotaron alzas de 7,3% y 8%, cada uno; mientras que los más cercanos al retiro presentaron subidas menores, como 5% para el fondo 2025 y 5,5% para el de 2026.

Por el lado de EEUU, según la FIAP, es el mercado de target funds más desarrollado del mundo, con una fuerte competencia entre administradores y una extensa trayectoria de uso en planes de contribución definida.

La gestora Vanguard informó que, para su familia de fondos generacionales de retiro, se obtuvieron rentabilidades anualizadas a cinco años del orden de 7% para aquellos cercanos a la fecha de retiro.

Karol Fernández, vicepresidenta ejecutiva de la FIAP

Menos información

Según la FIAP, en Canadá, Australia y Hong Kong la información suele presentarse por fondo, proveedor o esquema específico, lo que dificulta una lectura agregada comparable con México o con los fondos NEST del Reino Unido.

“Por esa razón, estos casos conviene tratarlos como jurisdicciones de referencia institucional, no como casos principales para medir desempeño relativo del modelo”, indicó.