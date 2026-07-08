Las dudas del exfiscal de la SP a los premios y castigos de la propuesta de régimen de inversión

El abogado Alejandro Charme apuntó a tres factores que deben ser revisados de la propuesta que realizó el regulador previsional.

Uno de los temas que ha concentrado la atención del mercado es la propuesta de nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales, en especial, los “premios y castigos” para las AFP, según rendimiento exhibido en el esquema que reemplazará a los actuales multifondos.

El exfiscal de la Superintendencia de Pensiones (SP) y expresidente de la Comisión Clasificadora de Riesgo, Alejandro Charme, analizó la propuesta del regulador y el punto que más le provocó dudas es el denominado information ratio (IR), que es la métrica que cuantificará el exceso o déficit de rentabilidad de cada fondo generacional respecto de su cartera de referencia. o benchmark.

La propuesta normativa estableció como condición para que una AFP pueda obtener una retribución que el IR sea superior a 0,33, entre otras exigencias.

“Esta medición genera más dudas, porque la ley no la menciona expresamente y el régimen lo transforma en una condición adicional para acceder al premio, al exigir un IR superior a 0,33. No se puede afirmar categóricamente que sea derechamente ilegal, pero sí se requiere una fundamentación más robusta, porque podría verse como un requisito regulatorio adicional no contemplado en la ley”.

“Se requiere una fundamentación más robusta, porque podría verse como un requisito regulatorio adicional no contemplado en la ley”, dijo sobre el information ratio.

El 5% y tracking error

Otro de los puntos que observó es el porcentaje de 5% aplicable a la retribución que deben recibir las AFP por su buen rendimiento en la inversión de los ahorros previsionales en comparación a la cartera de referencia o, por el contrario, al aporte que ellas deben realizar al fondo cuando el desempeño sea inferior.

“No se ve una justificación técnica por qué ese guarismo y no otro. Además, ese 5% no debe confundirse con el tope legal del 15% de las comisiones promedio porque cumplen funciones distintas: el 5% calcula el monto efectivo del premio o castigo y el 15% solo opera como límite máximo del premio y castigo”, indicó.

El último factor que observó fue el tracking error (TE), que mide cuánto se alejaría el fondo generacional de su cartera de referencia.

El documento fijó un nivel máximo de desviación según cada etapa de la trayectoria de inversión, con límites mensuales y anuales. Por ejemplo, para la primera etapa, que agrupa a los afiliados de hasta 35 años, fijó un máximo anual de 1,1%.

“Sería conveniente que el régimen explique mejor por qué utiliza esa métrica y por qué fija esos niveles máximos”, expresó el abogado.