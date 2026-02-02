PGU sube a $ 231.732 este mes para beneficiarios menores de 82 años

La ley estableció que el subsidio estatal se reajusta por IPC y para este año el incremento equivale a 3,45%.

Los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que sean menores de 82 años -y que aún no perciben el aumento a $ 250 que estableció la reforma de pensiones- recibirán desde este mes el reajuste anual de esta ayuda estatal.

A partir del 1 de febrero, la PGU subió desde los $ 224.004 a $ 231.731. Se trata de un incremento de 3,45%.

Según estableció la ley Nº 21.419, que dio origen al beneficio creado en los últimos meses de la segunda administración de Sebastián Piñera, el 1 de febrero de cada año corresponde efectuar el reajuste de los valores de la PGU, Pensión Inferior y Pensión Superior, en función de la variación que experimenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año calendario anterior al del mencionado reajuste, siempre que dicha variación sea positiva.

En este caso, el 3,45% corresponde a la variación experimentada por el indicador en el período enero-diciembre 2025, según el INE.

Junto con el reajuste del valor de la PGU, la Superintendencia de Pensiones también informó que a partir de febrero también se reajustará el valor de la pensión inferior, que es el valor máximo para acceder al 100% de la PGU, elevándose desde $ 762.822 hasta $ 789.139. También sube la pensión superior, que corresponde al valor máximo para acceder al beneficio, la que se incrementa desde

$ 1.210.828, hasta los $ 1.252.602.

La reforma de pensiones estableció un alza de la PGU a $ 250 mil con gradualidad. Así, en septiembre del año pasado ya subió a ese monto para aquellos que tenían 82 años o más y durante ese mismo mes de 2026 se concretará el aumento para personas de 75 años o más. La gradualidad se completará en el noveno mes de 2027 cuando se incremente el beneficio todas las personas de 65 años o más que cumplen los requisitos.

Alivio de la pobreza

Actualmente, la PGU abarca a más de dos millones de personas y se ha empinado como uno de los beneficios sociales más valorados por los adultos mayores, mejorando las tasas de reemplazo, con especial énfasis en las de los quintiles de menores ingresos.

De hecho, según el informe de tasas de reemplazo que se realizó durante la tramitación de la reforma previsional, las tasas de reemplazo incluso superan el 100% en algunos casos. Por ejemplo, el documento analizó que en el quintil más vulnerable, el indicador pasa del 15% (autofinanciada) al 172% (con PGU).

Asimismo, ha sido apuntada por los expertos como un instrumento de alivio de la pobreza en el segmento de adultos mayores. La Casen muestra que es uno de los factores que explica la baja de la pobreza.