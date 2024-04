Private equity y un gestor sueco: los favoritos de las AFP en inversión de activos alternativos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La decisión del Banco Central de aumentar el límite de inversión de activos alternativos para los fondos de pensiones y de cesantía dio de qué hablar en el mercado.

Las inversiones de las AFP en este segmento alcanzaron los US$ 18.071 millones a noviembre de 2023, según datos de la Superintendencia de Pensiones.

En este escenario, el capital privado internacional es la subclase de alternativos favorito de las administradoras, con US$ 11.179 millones, equivalentes a 61,9% del total.

Conocido como private equity, se caracteriza por fondos de inversión que ingresan en la propiedad de empresas privadas como accionistas mayoritarios y las administran buscando eficiencias y mejorar los balances, para luego vender con el fin de obtener ganancias.

Para el gerente de Deals de PwC Chile, Agustín Herrera, un ejemplo reciente de capital privado en Chile es la transacción de Esmax (Petrobras) con Aramco, donde la vendedora fue la firma de capital privado Southern Cross.

En cuanto a las ventajas, sostuvo que “es un capital más ágil, crea valor mediante transformaciones de empresas de manera más rápida y eficiente que la que pueden hacer otros dueños, apalancando las redes y capacidades del fondo de inversión y aportando una mirada fresca al negocio”.

El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, añadió que “al no haber emisiones formales, parte de estos ahorros lo captan los inversionistas, por lo que se pudiera esperar una rentabilidad algo mayor al de los instrumentos que se transan en los mercados públicos”.

Al capital privado invertido por las AFP le siguen la deuda privada con US$ 2.875 millones (15,9%), infraestructura con US$ 1.555 millones (8,6%) y el real estate con US$ 471 millones (2,6%).

En cuanto a activos alternativos locales, lideran los bienes raíces con US$ 732 millones, infraestructura con US$ 646 millones y deuda privada con US$ 611 millones, aunque cada categoría alcanza entre el 3% y 4% del total invertido.

La gestora sueca

La gestora internacional preferida por las AFP para invertir en activos alternativos es la firma sueca EQT, la tercera más grande de capital privado del mundo, gestionando US$ 101 mil millones en 2023, según Private Equity International.

En su cartera posee más de 200 compañías a nivel global en las que participa de su propiedad a través de 48 vehículos activos.

En los fondos administrados por EQT, las AFP acumulan inversiones por US$ 1.006 millones, un 5,6% del total.

En el segundo puesto le sigue la francesa Ardian y para completar el podio, en tercer lugar se ubica Lexington, gestor de fondos secundarios del grupo Franklin Templeton.