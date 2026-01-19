Aseguradoras coordinan y despliegan medidas para reforzar orientación a afectados por incendio
Adicionalmente, el gremio que reúne a las compañías de seguros está recopilando información relevante para ponerla a disposición de las autoridades con el fin de apoyar la evaluación de daños y favorecer la gestión de las coberturas.
La Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) informó que la industria está coordinando medidas para reforzar la atención y orientación a los asegurados afectados en el marco de los incendios forestales del centro sur del país, en específico en las regiones de Ñuble y Biobío.
El gremio lamentó la pérdida de vidas humanas y los severos daños que han impactado a numerosas familias y comunidades a causa de la emergencia y anticipó que está coordinando una serie de medidas que permitan facilitar la tramitación de las denuncias de siniestros y dar curso a los requerimientos de manera oportuna y eficiente.
En ese contexto, planteó recomendaciones para quienes requieran hacer uso de sus seguros. En primer lugar, verificar que cuenta con algún seguro que contemple coberturas asociadas a daños por incendio u otros riesgos relacionados. En caso de no disponer de la póliza o de desconocer si existe un seguro vigente, las personas pueden consultar la información en www.conocetuseguro.cl, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De esta manera y una vez que las condiciones lo permitan, las personas puedan realizar la denuncia del siniestro a la brevedad posible.
Así, se sugiere contactar de manera directa, y a través de canales remotos, a la compañía aseguradora o el corredor de seguros correspondiente.
Paralelamente, la Asociación informó que se encuentra recopilando información relevante para ponerla a disposición de las autoridades con el fin de apoyar la evaluación de daños y favorecer una adecuada y expedita gestión de las coberturas y se mantiene en coordinación con la Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres de la CPC con el objeto de articular esfuerzos y contribuir a una respuesta coordinada frente a la emergencia.
"La AACh reitera su llamado a las personas afectadas a denunciar cualquier hecho que pueda constituir un siniestro tan pronto como sea posible, una vez resguardadas las condiciones de seguridad, y reafirma que la industria aseguradora continuará desplegando todas sus capacidades operativas y de coordinación para apoyar a los asegurados y contribuir a fortalecer la resiliencia de las personas frente a este tipo de emergencias", señaló el gremio a través de un comunicado de prensa.
