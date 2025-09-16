Exejecutivo de MetLife estrena nueva liquidadora de seguros y proyecta expansión a Colombia

El exdirector comercial de seguros colectivos de MetLife, Marcelo Díaz, lidera el ingreso de la nueva liquidadora de seguros "OneXpert", que nació bajo el alero de los fundadores de PlexoTech, compañía especializada en transformación y digitalización de procesos, desarrollo de plataformas tecnológicas y core de seguros, cuyo foco está en la gestión operativa, canales de venta y servicio a clientes.

Además de la digitalización de procesos que aporta PlexoTech, OneXpert está avanzando en la creación de alianzas con insurtechs emergentes bajo un modelo de aceleración, que permitirá a startups acceder a mercados más amplios a través de su plataforma.

“Si bien nuestro foco inicial está en Chile, ya existe interés desde el mercado colombiano, donde esperamos iniciar operaciones durante el cuarto trimestre de este año. Adicionalmente, una importante consultora regional de la industria aseguradora y previsional ha mostrado su interés para ingresar a Chile a través de nuestra empresa, lo que nos abre un importante potencial de crecimiento y expansión internacional de nuestras líneas de negocio y experiencia sectorial”, detalló Díaz.

El exejecutivo de MetLife cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector asegurador, liderando estrategias de productos, distribución y desarrollo de servicios que permitieron consolidar posiciones de liderazgo en las compañías donde desarrolló su carrera ejecutiva.

A lo largo de su trayectoria, fue promotor de innovaciones pensadas en la experiencia del cliente y la eficiencia de los procesos, como por ejemplo la incorporación de IMED en la gestión de reembolsos de gastos médicos en línea, y otras que han significado eficiencia y altos niveles de satisfacción, que con el tiempo se convirtieron en estándares de mercado, que hoy resultan fundamentales para el funcionamiento de la industria y son nativas de nuestra tecnología.