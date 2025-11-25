Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Seguros
Seguros

Ganancias de ILC suben 68% al tercer trimestre y superan los $ 186 mil millones

El resultado se explica principalmente por avances operativos relevantes en sus empresas y buenos resultados en los mercados financieros.

Por: María Paz Infante

Publicado: Martes 25 de noviembre de 2025 a las 09:57 hrs.

María Paz Infante resultado de empresas Construcción
<p>El gerente general de ILC, Pablo González.</p>

El gerente general de ILC, Pablo González.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

A US$ 4.000 millones sube costo de programa de Jara con nuevas medidas y Kast arremete contra Marcel
2
Mercados

Caso Audio-Factop: tribunal condena al padre de los Sauer y a un exfuncionario del SII en procedimiento abreviado
3
Regiones

Autoridad sanitaria de Brasil destruye más de una tonelada de cerezas chilenas tras detectar presencia de plaga cuarentenaria
4
Empresas

Cencosud prepara hoja de ruta para levantar nuevos centros comerciales en el país
5
Empresas

Fin de una era: tras 27 años en el cargo, Vasco Costa deja la presidencia de la asociación de proveedores
6
Empresas

Entel sella alianza con Starlink y convierte a Chile en el quinto país en lanzar tecnología que conecta celulares con red satelital
7
Empresas

Economista Daniela Desormeaux deja consultora minera Vantaz tras cinco años liderando el área de Estudios
8
Mercados

Presidente de Falabella, Enrique Ostalé, encabeza el renovado registro de directores de AFP
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete