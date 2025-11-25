Ganancias de ILC suben 68% al tercer trimestre y superan los $ 186 mil millones
El resultado se explica principalmente por avances operativos relevantes en sus empresas y buenos resultados en los mercados financieros.
Noticias destacadas
Inversiones La Construcción (ILC) -el holding ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (ILC)- registró una utilidad de $186.449 millones a septiembre, lo que se tradujo en un crecimiento de 68% respecto de las ganancias de los primeros nueve meses de 2024.
La firma detalló que en el tercer trimestre se actualizaron los parámetros asociados a la tasa de descuento del modelo de contabilización del valor presente del pasivo derivado de la Ley Corta de Isapres. Aun considerando este efecto, la compañía alcanzó una utilidad de $72.436 millones, un 25,2% superior a la del tercer trimestre de 2024.
A través de un comunicado de prensa, el gerente general de la compañía, Pablo González, señaló que “nuestro desempeño en estos nueve meses 2025 es un resultado histórico para la compañía y refleja la solidez operacional de nuestras empresas. Además, se da en momentos en que ILC está celebrando sus 45 años, período en que –gracias a un propósito claro y a una sólida estrategia de negocios– ha logrado crecer, diversificarse y ser líder en las industrias en que participa”.
Dentro de los hitos relevantes del año, la compañía destacó que ILC volvió a formar parte del IPSA. A la fecha, la acción lidera el índice con un alza de más de 100% en el año.
Los negocios
Las colocaciones de Banco Internacional crecieron 11,5% anual, casi al doble de la industria (5,2%). La cartera comercial avanzó 8,2% y la de consumo 40,8%, impulsada por Autofin y la banca digital.
En el mercado de rentas vitalicias, Confuturo alcanzó una recaudación de UF 34 millones en el trimestre, siendo la segunda más alta de la historia. En este escenario, la aseguradora alcanzó una participación de mercado de 13% en los últimos doce meses y una utilidad de $ 40.171 millones durante el trimestre, 41% superior a la del mismo período de 2024.
Por su parte, las ganancias de AFP Habitat llegaron a $ 54.063 millones en el trimestre, 2,7% superior a julio-septiembre del año anterior, lo que estuvo impulsado por un mejor resultado operacional y una mayor rentabilidad del encaje, en línea con el mejor desempeño de los multifondos con mayor exposición a renta variable.
En tanto, AAISA alcanzó una utilidad de $20.113 millones, superior a los $11.559 millones del mismo período del año anterior, debido a un crecimiento en comisiones y al mejor desempeño del encaje en Habitat Perú y Colfondos.
En el área de salud, RedSalud vio un incremento de 15,2% en sus ingresos en el trimestre, impulsados por un mayor dinamismo hospitalario, ambulatorio y dental.
En tanto, en el comunicado ILC informó que en el caso de Consalud, aislando la pérdida de $18.328 millones (neto de impuestos diferidos) asociada a la actualización de los parámetros del modelo de contabilización a valor presente del pasivo bajo normativa IFRS —derivada del monto total de devolución establecido en la Ley Corta de Isapres—, Consalud registró una utilidad de $6.947 millones durante el trimestre, en contraste con la pérdida de $6.196 millones reportada en el tercer trimestre de 2024.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El avalúo fiscal más caro de Chile: tras recorte de $ 138 mil millones, usuarios de Zofri recibirán 70% de devolución por millonario cobro en exceso
El reclamo presentado por Zofri S.A. ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Tarapacá giró en torno a un punto central: que el terreno nunca fue legalmente subdividido, que existe una sola inscripción de dominio y que, por lo tanto, la tasación debía considerar sus características reales como macrolote.
¿Más ramas socias o aliados estratégicos? El debate que aterrizó en la Confederación de la Producción y del Comercio
La actual presidenta de la entidad, Susana Jiménez, ha socializado el tema con los gremios. Hasta el momento, hay apertura a analizarlo, pero con ciertas observaciones.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete