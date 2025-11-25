Ganancias de ILC suben 68% al tercer trimestre y superan los $ 186 mil millones

El resultado se explica principalmente por avances operativos relevantes en sus empresas y buenos resultados en los mercados financieros.

Inversiones La Construcción (ILC) -el holding ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (ILC)- registró una utilidad de $186.449 millones a septiembre, lo que se tradujo en un crecimiento de 68% respecto de las ganancias de los primeros nueve meses de 2024.

La firma detalló que en el tercer trimestre se actualizaron los parámetros asociados a la tasa de descuento del modelo de contabilización del valor presente del pasivo derivado de la Ley Corta de Isapres. Aun considerando este efecto, la compañía alcanzó una utilidad de $72.436 millones, un 25,2% superior a la del tercer trimestre de 2024.

A través de un comunicado de prensa, el gerente general de la compañía, Pablo González, señaló que “nuestro desempeño en estos nueve meses 2025 es un resultado histórico para la compañía y refleja la solidez operacional de nuestras empresas. Además, se da en momentos en que ILC está celebrando sus 45 años, período en que –gracias a un propósito claro y a una sólida estrategia de negocios– ha logrado crecer, diversificarse y ser líder en las industrias en que participa”.

Dentro de los hitos relevantes del año, la compañía destacó que ILC volvió a formar parte del IPSA. A la fecha, la acción lidera el índice con un alza de más de 100% en el año.

Los negocios

Las colocaciones de Banco Internacional crecieron 11,5% anual, casi al doble de la industria (5,2%). La cartera comercial avanzó 8,2% y la de consumo 40,8%, impulsada por Autofin y la banca digital.

En el mercado de rentas vitalicias, Confuturo alcanzó una recaudación de UF 34 millones en el trimestre, siendo la segunda más alta de la historia. En este escenario, la aseguradora alcanzó una participación de mercado de 13% en los últimos doce meses y una utilidad de $ 40.171 millones durante el trimestre, 41% superior a la del mismo período de 2024.

Por su parte, las ganancias de AFP Habitat llegaron a $ 54.063 millones en el trimestre, 2,7% superior a julio-septiembre del año anterior, lo que estuvo impulsado por un mejor resultado operacional y una mayor rentabilidad del encaje, en línea con el mejor desempeño de los multifondos con mayor exposición a renta variable.

En tanto, AAISA alcanzó una utilidad de $20.113 millones, superior a los $11.559 millones del mismo período del año anterior, debido a un crecimiento en comisiones y al mejor desempeño del encaje en Habitat Perú y Colfondos.

En el área de salud, RedSalud vio un incremento de 15,2% en sus ingresos en el trimestre, impulsados por un mayor dinamismo hospitalario, ambulatorio y dental.

En tanto, en el comunicado ILC informó que en el caso de Consalud, aislando la pérdida de $18.328 millones (neto de impuestos diferidos) asociada a la actualización de los parámetros del modelo de contabilización a valor presente del pasivo bajo normativa IFRS —derivada del monto total de devolución establecido en la Ley Corta de Isapres—, Consalud registró una utilidad de $6.947 millones durante el trimestre, en contraste con la pérdida de $6.196 millones reportada en el tercer trimestre de 2024.