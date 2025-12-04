Exdirector general de Reale Chile Seguros, Óscar Huerta liderará nueva gerencia regional de Ripley

El ejecutivo fue gerente general del Liberty Compañía de seguros Chile y posteriormente fue fundador y director general de Reale Chile Seguros Generales, cargo que desempeñó durante ocho años.

Para fortalecer sus operaciones financieras en las regiones, Ripley Corp. creó una nueva gerencia corporativa regional de seguros, la que será liderada por el ex director general de Reale Seguros, Óscar Huerta.

La creación de esta nueva área reflejó “el sostenido crecimiento que ha experimentado Ripley y el enorme potencial que vemos para seguir fortaleciendo nuestro negocio en la región. La incorporación de Óscar representa un paso decisivo para impulsar nuestro negocio de seguros, un pilar fundamental de nuestra propuesta de valor para los clientes", señaló el gerente corporativo de Ripley Servicios Financieros, Alejandro Subelman.

Durante casi tres años, Huerta fue gerente general del Liberty Compañía de seguros Chile y posteriormente fue fundador y director general de Reale Chile Seguros Generales, cargo que desempeñó durante ocho años.

Sobre su llegada, Subelman afirmó que "su vasta experiencia internacional en el sector asegurador, y su probada capacidad para desarrollar negocios exitosos, serán cruciales para consolidar nuestra posición en este segmento estratégico y seguir innovando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en Chile y Perú".

Según cifras del último trimestre, la compañía cuenta con una red de 72 tiendas distribuidas entre Chile y Perú, un canal online que recibe, en promedio, más de 48 millones de visitas anuales y una aplicación con 9,3 millones de descargas. Además, su cartera cuenta con 1,3 millones de tarjetas con saldo.