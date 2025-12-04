Exdirector general de Reale Chile Seguros, Óscar Huerta liderará nueva gerencia regional de Ripley
El ejecutivo fue gerente general del Liberty Compañía de seguros Chile y posteriormente fue fundador y director general de Reale Chile Seguros Generales, cargo que desempeñó durante ocho años.
Noticias destacadas
Para fortalecer sus operaciones financieras en las regiones, Ripley Corp. creó una nueva gerencia corporativa regional de seguros, la que será liderada por el ex director general de Reale Seguros, Óscar Huerta.
La creación de esta nueva área reflejó “el sostenido crecimiento que ha experimentado Ripley y el enorme potencial que vemos para seguir fortaleciendo nuestro negocio en la región. La incorporación de Óscar representa un paso decisivo para impulsar nuestro negocio de seguros, un pilar fundamental de nuestra propuesta de valor para los clientes", señaló el gerente corporativo de Ripley Servicios Financieros, Alejandro Subelman.
Durante casi tres años, Huerta fue gerente general del Liberty Compañía de seguros Chile y posteriormente fue fundador y director general de Reale Chile Seguros Generales, cargo que desempeñó durante ocho años.
Sobre su llegada, Subelman afirmó que "su vasta experiencia internacional en el sector asegurador, y su probada capacidad para desarrollar negocios exitosos, serán cruciales para consolidar nuestra posición en este segmento estratégico y seguir innovando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en Chile y Perú".
Según cifras del último trimestre, la compañía cuenta con una red de 72 tiendas distribuidas entre Chile y Perú, un canal online que recibe, en promedio, más de 48 millones de visitas anuales y una aplicación con 9,3 millones de descargas. Además, su cartera cuenta con 1,3 millones de tarjetas con saldo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reajuste del sector público: funcionarios concretan primera reunión con el Gobierno y presentan pliego de demandas
Las asociaciones están presionando a los ministros para iniciar el cronograma de reuniones lo antes posible y no esperar hasta después del resultado de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete