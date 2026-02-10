Acciones mundiales en récord por impulso tecnológico
Alphabet pide un gran voto de confianza al mercado.
Puede que los inversionistas hayan perdido algo de la convicción en algunos activos, pero eso no quiere decir que el apetito por el riesgo haya desaparecido. El índice de acciones mundiales MSCI ACWI sube 0,21% al inicio de la sesión para alcanzar un récord.
El impulso llega desde Asia, donde las acciones tecnológicas de la región (MSCI AC Asia Pacific) subieron más de 1% y operan cerca de máximos, tras el positivo cierre de Wall Street ayer, liderado por el Nasdaq. El impulso desde el sector tecnológico y el triunfo electoral de Sanae Takaichi extendieron el rally de las acciones japonesas en otro 2%, con una tercera sesión consecutiva al alza.
En general, hay una señal de estabilización en las acciones. Analistas señalan que las caídas recientes eliminaron ciertos excesos en las valoraciones. Pero los avances esta mañana son moderados. Las acciones europeas suben 0,10%, en línea con las alzas que vemos en los futuros de Wall Street. Los metales operan con bajas moderadas, mientras el bitcoin retoma las caídas y opera cerca de los US$69.000.
El dólar frena su caída, pero sigue bajo presión tras el reporte de que Beijing avanza en sus planes para reducir su exposición a la divisa estadounidense y a los bonos del Tesoro. Además, se apunta a la expectativa del mercado ante la publicación de los próximos reportes de inflación y empleo, previstos para esta semana.
Alphabet es protagonista de la sesión. La tecnológica ofrece la mejor señal de la confianza del mercado en la IA al preparar una colocación de deuda a 100 años. La empresa ofrece un bono en libras esterlinas, con una duración hasta ahora en su mayoría utilizada por soberanos. Además, su plan de colocación de deuda incluye bonos en otras duraciones también en libras esterlinas, y papeles a 10, 15 y 25 años en francos suizos. Ayer, Alphabet colocó bonos por US$20.000 millones, en una operación que habría tenido una demanda por hasta US$100.000 millones. La empresa ya colocó en noviembre pasado un bono en dólares a 50 años, recaudando US$17.500 millones.
Fuera de la tecnología, las acciones de lujo lideran en la sesión europea. Kering vio subir sus acciones hasta 13% al inicio de la jornada tras reportar un repunte en sus ventas. Sus positivos resultados, explicados por los cambios en Gucci, impulsan a otras firmas del sector.
En la portada de Diario Financiero: Gobierno propone proyecto para que clientes paguen deuda de más de US$ 860 millones a distribuidoras eléctricas. Aseguradoras restablecen venta del SOAP tras suspensión por Ley Jacinta y comienzan alzas de precios.
- Coca-Cola, CVS y Spotify destacan en la agenda de resultados.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta de Expectativas Económicas de febrero.
- 09:00 Brasil reporta su tasa de inflación de enero.
- 10:30 EEUU reporta cifras de ventas de retail de diciembre; y la consultora ADP presenta su encuesta semanal de empleo privado.
- 16:00 Argentina reporta su inflación de enero.
