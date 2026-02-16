Acciones suben en jornada con Wall Street ausente por feriado
El mercado retoma las expectativas de tres recortes de tasas de parte de la Fed.
Noticias destacadas
La economía estadounidense está entregando señales de que ha logrado el ansiado “aterrizaje suave”. Un escenario en el que la inflación cede (2,5% en enero) y, si bien el desempleo se ha desacelerado, el crecimiento económico sigue a un ritmo sostenido, impulsado por el consumo y con resultados de empresas que crecen a un ritmo de dos dígitos. Es el ansiado escenario “goldilocks” o “ricitos de oro”.
Sin embargo, el nerviosismo generado por la IA amenaza este escenario idílico. Los índices estadounidenses cerraron una semana con pérdidas de entre 1% y 2%, con las acciones tecnológicas liderando las caídas. Pero el nerviosismo afectó a todos los sectores que el mercado considera vulnerables al desarrollo de aplicaciones de IA. En Señal DF analizamos este fenómeno y cómo es la señal de un cambio más estructural.
Pero ese será un cambio a más mediano/largo plazo. En lo inmediato, los analistas advierten que no hay razones para un nerviosismo tan exacerbado. Además, la moderación de la inflación en EEUU reaviva las expectativas de tres recortes de tasas de parte de la Fed este año, con 75 puntos base de bajas esperados a partir de julio.
Puede que este sea uno de los factores que dan origen a la calma que domina al inicio de la sesión. La ausencia de China y de Wall Street, cerrados por feriado, afecta los montos de las transacciones y resta convicción a las apuestas en otros mercados. Las acciones europeas avanzan 0,20%, y los futuros de Wall Street suben en torno a 0,30%. El dólar opera plano con una ligera tendencia al alza.
Los metales retroceden. El oro trata de recortar las pérdidas, tras haber caído en las primeras horas bajo el nivel de los US$5.000 por onza. El cobre e 0,4% en Londres y el Comex.
Escuchaba a una analista de JPMorgan esta mañana insistir que el foco de los inversionistas debería estar en el resultado de empresas. En el caso de las firmas estadounidenses, hasta ahora todo apunta a un crecimiento de 13% en sus utilidades en el trimestre en reporte. Un crecimiento que lleva a los estrategas de JPMorgan a mantener la apuesta por el S&P500.
Con China y EEUU cerrados por feriado, el inicio de la sesión tuvo un mayor foco en Japón. La economía japonesa reportó un crecimiento anual de 0,2% en el cuarto trimestre, muy por debajo del 1,6% que se había previsto. La debilidad de la expansión da más argumentos para que la primera ministra Sanae Takaichi avance con su plan de estímulo fiscal.
Pero esta semana el foco no estará en Japón. La IA seguirá dominando la discusión. Los CEOs de las principales empresas de la industria se reúnen en una cumbre organizada por India, a la que también asistirán desde el miércoles líderes políticos mundiales.
En EEUU, una nueva audiencia de la Corte Suprema genera expectativas de un pronunciamiento sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles impuestos por la Casa Blanca desde abril pasado. Además, los resultados de Walmart darán más señales sobre el consumo, y otras cifras ofrecerán más pistas sobre el dinamismo económico. Pueden leer más en el Primer Click Semanal.
Hapag-Lloyd destaca al inicio de la sesión tras anunciar una oferta por US$3.500 millones por la firma de logística ZIM, la más grande de Israel.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 07:00 La Eurozona publica su índice de producción industrial de diciembre.
- 12:00 Colombia reporta su PIB del cuarto trimestre de 2025. Analistas esperan una desaceleración.
