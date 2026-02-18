La calma retorna a los mercados con la mirada puesta en las minutas de la Fed

Un titular del Financial Times toma por sorpresa al mercado. El diario británico afirma que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, planea dejar el cargo anticipadamente. Su período termina en octubre 2027, pero Lagarde optaría por renunciar antes de las elecciones presidenciales francesas en abril del próximo año. El BCE asegura que Lagarde aún no ha tomado una decisión.

La sorpresa se traduce en una moderada debilidad del euro, que ayuda a consolidar la tendencia alcista del dólar. La divisa estadounidense avanza por tercera sesión consecutiva. También vemos alzas en las acciones. La sesión en Asia vio el índice regional avanzar 0,49%, con un repunte del Nikkei (+1%). En Europa, el FTSE100 británico sube a un nivel récord, después de que una baja de la inflación a 3% fortaleciera las apuestas por próximos recortes de tasas de interés de parte del Banco de Inglaterra. Los futuros de Wall Street extienden las alzas del cierre de ayer, con el Nasdaq liderando los avances. También es una sesión de repunte para los commodities. El oro (+0,64%), la plata (+3,85%) y el cobre (+1%) suben en la sesión.

La noticia sobre Lagarde revela expectativas de un cambio político en Francia. Según FT, la presidenta del BCE busca que su sucesor para los próximos 8 años sea elegido antes de un cambio de gobierno en Francia. Fue también la razón por la que el gobernador del emisor francés, François Villeroy, anunció su salida el próximo junio, un año antes de que terminara su mandato. En conjunto, las decisiones de los banqueros centrales revelan expectativas de que la derecha de Marie Le Pen —favorita en las encuestas— gane las elecciones.

Wall Street también pone la mirada en la política monetaria. La publicación de las minutas de la Fed es el principal evento en la agenda económica. Se pondrá especial atención a la discusión sobre la velocidad para reducir la hoja de balance.

Ayer, el gobernador de la Fed Michael Barr se unió a otros miembros de la Fed que apuestan por una larga pausa en los cambios de tasa, a la espera de consolidar expectativas de moderación inflacionaria. Pero, además, advirtió que contrario a lo que sostienen algunos, las ganancias de productividad que pueda generar la IA podrían requerir de una tasa neutral más alta a la actual.

Varios titulares esta mañana destacan cambios en portafolios y negocios vinculados a la IA: Softbank reportó su salida completa de la propiedad de Nvidia para financiar su creciente inversión en OpenAI. Por su parte, Nvidia vendió su participación en la firma de semiconductores Arm. Meta anuncia un contrato de compra por “millones de chips” con Nvidia.

Pero ningún cambio de portafolio llama más la atención que el de Berkshire Hathaway en el trimestre pasado. Se trata de los últimos cambios bajo el mando de Warren Buffett. El fondo salió de Amazon y redujo su apuesta en Apple. En su lugar, aumentó su exposición en Chevron y la aseguradora Chubb. Además, agregó una inversión por US$350 millones en The New York Times.

La noticia destacada en la región está en Perú. El Congreso peruano destituyó al presidente José Jerí, apenas cuatro meses después de que había asumido el cargo. El Congreso se alista a escoger a su reemplazo en una sesión convocada para las 18.00 horas de hoy. Hay cuatro candidatos. El nuevo presidente será el octavo en 10 años.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: