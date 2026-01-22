Mercado extiende el rally luego que Trump abandona sus amenazas arancelarias contra Europa

La lectura general es que el rally en los mercados es consecuencia de otro episodio de TACO: “Trump Always Chicken Out”, en referencia a la decisión de Donald Trump de abandonar su amenaza de elevar aranceles a Europa o de invadir Groenlandia. En su lugar, el presidente estadounidense anunció “un marco para un futuro acuerdo” con la OTAN sobre la isla.

El mercado celebró el anuncio de inmediato, con un alza en las acciones y un repunte de los bonos. El rally fue fortalecido por Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien recordó que el desarrollo de IA se está acelerando y que la construcción de la infraestructura necesaria requerirá “billones de dólares en nuevas inversiones”. Otros CEOs del sector coincidieron con Huang en destacar que la construcción de centros de datos y estaciones de energía generará también “empleo físico” (carpinteros, electricistas, ingenieros, etc).

Bolsas emergentes como Brasil y Corea del Sur han alcanzado niveles récord en las últimas 24 horas. Las alzas se extienden. Las acciones europeas suben más de 1%, siguiendo la pauta del cierre de Wall Street ayer. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura al alza, pero sus avances son más moderados. El dólar opera plano.

Los bonos soberanos extienden un repunte. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años baja 4 puntos básicos a 4,25%. Sin embargo, analistas apuntan a la volatilidad de los bonos, y a cómo la presión sobre los papeles japoneses debería ser una advertencia a EEUU sobre la necesidad de poner más atención al deterioro de las cuentas fiscales.

Los metales operan mixtos. El oro (-0,07%) y el cobre (-1%) retroceden, mientras que la plata (+1,55%) anota otra sesión al alza.

La atención ahora se concentra en conocer los detalles del “marco de acuerdo” anunciado por Trump. En entrevista con Bloomberg desde Davos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que éste se basa en una alianza para asegurar que China no tendrá acceso a la economía de Groenlandia y que no se discutió la soberanía de la isla. Al parecer, la decisión de retroceder en la amenaza arancelaria se produjo tras la reunión entre Trump y Rutte. Pero también se apunta a algunas voces al interior de la Casa Blanca, que habrían advertido de los peligros de debilitar aún más la alianza con Europa.

Los europeos celebran la “señal de fuerza” que dieron con la amenaza de activar “medidas anticoerción” contra EEUU. Pero también se puede argumentar que es un caso de TAGI, “Trump Always Gets It” o “Trump siempre consigue lo que quiere”. Las siglas y la frase son mías. Siguiendo el guión de amenazar con consecuencias drásticas para luego negociar lo que la parte atacada considera “la salida menos mala”, Trump finalmente consigue lo que se había planteado inicialmente: tener control sobre Groenlandia.

De las declaraciones Rutte esta mañana se desprende que la OTAN y los europeos deben ceder, ante la necesidad de contener la amenaza de Rusia. Rutte recordó que la libertad de Ucrania y la defensa de Europa contra Rusia es la prioridad, no Groenlandia.

Para hoy está prevista una reunión entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, en el marco de Davos.

También en el Foro Económico, la exposición de Elon Musk será seguida con atención por los inversionistas.

Otro factor que impulsó el repunte en los mercados provino de la Corte Suprema estadounidense. Durante la audiencia realizada ayer, los jueces se mostraron reacios a apoyar los argumentos de la Casa Blanca para despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Noticias importantes para la región. Los legisladores europeos pusieron en pausa el acuerdo entre la UE y el Mercosur, al votar a favor de que el tratado comercial sea enviado a una revisión judicial. La decisión podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo hasta por dos años.

Wall Street Journal cita a fuentes “cercanas a las negociaciones” para reportar que la Casa Blanca “está buscando activamente contactos al interior del régimen cubano para lograr un acuerdo para su salida hasta fin de año”.

El gobierno ecuatoriano sorprendió ayer al copiar el manual de la Casa Blanca. El presidente Daniel Noboa utilizó las redes sociales para anunciar un alza de aranceles a los productos colombianos. Según Noboa, se trata de una tasa de seguridad del 30%, que se aplicará en rechazo a la falta de acción del gobierno colombiano contra los grupos armados ligados al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

En la portada de Diario Financiero: El Grupo Luksic acelera recambio generacional tras salida de Pérez Mackenna; y Quiroz fija las prioridades y adelanta que la reforma tributaria se presentará el primero de abril.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: