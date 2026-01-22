Mercado extiende el rally luego que Trump abandona sus amenazas arancelarias contra Europa
Las acciones tecnológicas son impulsadas por el CEO de Nvidia.
Noticias destacadas
La lectura general es que el rally en los mercados es consecuencia de otro episodio de TACO: “Trump Always Chicken Out”, en referencia a la decisión de Donald Trump de abandonar su amenaza de elevar aranceles a Europa o de invadir Groenlandia. En su lugar, el presidente estadounidense anunció “un marco para un futuro acuerdo” con la OTAN sobre la isla.
El mercado celebró el anuncio de inmediato, con un alza en las acciones y un repunte de los bonos. El rally fue fortalecido por Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien recordó que el desarrollo de IA se está acelerando y que la construcción de la infraestructura necesaria requerirá “billones de dólares en nuevas inversiones”. Otros CEOs del sector coincidieron con Huang en destacar que la construcción de centros de datos y estaciones de energía generará también “empleo físico” (carpinteros, electricistas, ingenieros, etc).
Bolsas emergentes como Brasil y Corea del Sur han alcanzado niveles récord en las últimas 24 horas. Las alzas se extienden. Las acciones europeas suben más de 1%, siguiendo la pauta del cierre de Wall Street ayer. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura al alza, pero sus avances son más moderados. El dólar opera plano.
Los bonos soberanos extienden un repunte. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años baja 4 puntos básicos a 4,25%. Sin embargo, analistas apuntan a la volatilidad de los bonos, y a cómo la presión sobre los papeles japoneses debería ser una advertencia a EEUU sobre la necesidad de poner más atención al deterioro de las cuentas fiscales.
Los metales operan mixtos. El oro (-0,07%) y el cobre (-1%) retroceden, mientras que la plata (+1,55%) anota otra sesión al alza.
La atención ahora se concentra en conocer los detalles del “marco de acuerdo” anunciado por Trump. En entrevista con Bloomberg desde Davos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que éste se basa en una alianza para asegurar que China no tendrá acceso a la economía de Groenlandia y que no se discutió la soberanía de la isla. Al parecer, la decisión de retroceder en la amenaza arancelaria se produjo tras la reunión entre Trump y Rutte. Pero también se apunta a algunas voces al interior de la Casa Blanca, que habrían advertido de los peligros de debilitar aún más la alianza con Europa.
Los europeos celebran la “señal de fuerza” que dieron con la amenaza de activar “medidas anticoerción” contra EEUU. Pero también se puede argumentar que es un caso de TAGI, “Trump Always Gets It” o “Trump siempre consigue lo que quiere”. Las siglas y la frase son mías. Siguiendo el guión de amenazar con consecuencias drásticas para luego negociar lo que la parte atacada considera “la salida menos mala”, Trump finalmente consigue lo que se había planteado inicialmente: tener control sobre Groenlandia.
De las declaraciones Rutte esta mañana se desprende que la OTAN y los europeos deben ceder, ante la necesidad de contener la amenaza de Rusia. Rutte recordó que la libertad de Ucrania y la defensa de Europa contra Rusia es la prioridad, no Groenlandia.
Para hoy está prevista una reunión entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, en el marco de Davos.
También en el Foro Económico, la exposición de Elon Musk será seguida con atención por los inversionistas.
Otro factor que impulsó el repunte en los mercados provino de la Corte Suprema estadounidense. Durante la audiencia realizada ayer, los jueces se mostraron reacios a apoyar los argumentos de la Casa Blanca para despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.
Noticias importantes para la región. Los legisladores europeos pusieron en pausa el acuerdo entre la UE y el Mercosur, al votar a favor de que el tratado comercial sea enviado a una revisión judicial. La decisión podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo hasta por dos años.
Wall Street Journal cita a fuentes “cercanas a las negociaciones” para reportar que la Casa Blanca “está buscando activamente contactos al interior del régimen cubano para lograr un acuerdo para su salida hasta fin de año”.
El gobierno ecuatoriano sorprendió ayer al copiar el manual de la Casa Blanca. El presidente Daniel Noboa utilizó las redes sociales para anunciar un alza de aranceles a los productos colombianos. Según Noboa, se trata de una tasa de seguridad del 30%, que se aplicará en rechazo a la falta de acción del gobierno colombiano contra los grupos armados ligados al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
En la portada de Diario Financiero: El Grupo Luksic acelera recambio generacional tras salida de Pérez Mackenna; y Quiroz fija las prioridades y adelanta que la reforma tributaria se presentará el primero de abril.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Procter & Gamble y Freeport presentan sus resultados antes del inicio de la sesión. Intel lo hace tras el cierre.
- 08:30 El Banco Central publica los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros.
- 10:00 EEUU reporta el cálculo final de su PIB del tercer trimestre, y la cifra semanal de solicitudes de subsidios por desempleo.
- 12:00 También en EEUU se publica el índice de precios ligados al consumo (PCE) y datos de ingreso y gasto personal de noviembre.
- 12:00 Davos: Elon Musk expone en conversación con el CEO de Blackrock.
- 20:30 Japón reporta la tasa de inflación a diciembre.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete