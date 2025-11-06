3 propuestas de los presidenciables para cambiarle el rostro a las regiones

El 11 de marzo de 2026 una nueva administración debutará en La Moneda. Y quien sea el nuevo Presidente o Presidenta de la República no solo deberá tener en mente a la capital, sino que a todo un país que espera expectante conocer qué medidas -de todas las anunciadas en el marco de la campaña electoral- se llevarán a la práctica.

Teniendo como foco a las regiones -con toda su diversidad-, Diario Financiero invitó a los candidatos y candidatas a definir sus tres principales propuestas de ser electos y a identificar quiénes son las personas detrás de esos ejes programáticos. Y, contra lo esperado, las respuestas revelan más coincidencias que diferencias.

Con matices y énfasis propios, reactivar la inversión, mejorar la gestión del Estado y fortalecer el poder de las regiones parecen ser consensos sobre lo que necesitan las comunas que están fuera de la Región Metropolitana. José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls convergen en torno a la importancia de velar por eficiencia de los recursos, el desarrollo de infraestructura y la cooperación público-privada como motores para destrabar el crecimiento del país. Pese a ser consultado, Eduardo Artés decidió no participar en este reportaje.

Dar forma a un gabinete que se aboque a la meta de descentralizar

Clave en esta área ha sido el abogado de la UC, Claudio Osorio, quien ha construido un vínculo con la carta republicana desde 2002.

Un plazo de 90 días se autoimpusieron desde la candidatura presidencial del republicano José Antonio Kast para lograr alinear a los ministerios, gobiernos regionales y municipios, de forma que la población de cada una de las regiones del país note desde el inicio de su mandato algún tipo de urgencia.

Clave en este proceso ha sido Claudio Osorio, quien ha construido un vínculo con el candidato desde 2002, cuando se observaron los primeros pasos del exdiputado en la política. En ese entonces, el abogado de la Pontifica Universidad Católica de Chile trabajaba en el área de asesoría legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

“Formo parte del proyecto republicano desde sus inicios”, recordó quien hoy lidera las propuestas regionales del equipo de Kast.

La primera apuesta apunta a constituir una especie de consejo de ministros para avanzar en la descentralización. Con este propósito, tienen previsto nombrar a un coordinador interministerial, que dependa directamente de la Presidencia de la República o del Ministerio del Interior.

Según el equipo del exparlamentario, sería “un gabinete que tenga como objetivo compartir experiencias exitosas que puedan ser replicadas en distintas partes del país”.

Una segunda idea es modificar el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Ahí llegan los recursos que han recibido los municipios y se asignan a gastos de capital, adquisición de activos no financieros e iniciativas de inversión, cuyo ciclo de adquisición y/o ejecución es, generalmente, mayor a un semestre.

Sobre esta figura, Osorio dijo que requiere una “reestructuración profunda”, que no mida solo cuánto se gasta, sino que también cómo. El abogado aclaró que no se trata de crear un fondo con recursos adicionales -“para no generar expectativas falsas”-, sino de reasignar parte del 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que hoy gestiona la Subdere para transformarlo en una herramienta más efectiva y orientada a resultados.

Finalmente, el fortalecimiento de alianzas público-privadas se consolida como la tercera propuesta para impulsar la formación técnica y la empleabilidad local en las distintas comunas del país y, con ello, el crecimiento.

El comando explicó que esta idea se inspiró en experiencias exitosas del norte de Chile, donde empresas mineras como Codelco y BHP han desarrollado convenios con establecimientos educacionales, como por ejemplo el Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Calama.

Jeannette Jara Más poder, seguridad y equidad territorial

Pablo Silva, Camila Nieto y Felipe Pimentel son los nombres que encabezan el área a cargo de poner en práctica los cambios a nivel regional.